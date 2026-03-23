РФ будет разворачивать станции управления дронами дальнего действия на ВОТ и в Беларуси, — Зеленский

Россия планирует расширить сеть наземных станций управления дронами дальнего действия, в частности на временно оккупированных территориях Украины и в Беларуси. Такие данные были озвучены во время доклада руководителя ГУР Олега Иващенко президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Президент Владимир Зеленский 23 марта сообщил в Facebook о результатах доклада руководителя ГУР Олега Иващенко относительно ключевых аспектов дальнейших действий России. По его словам, украинская разведка имеет подтвержденные данные о том, что Кремль продолжает передавать разведывательную информацию Ирану. РФ использует собственные возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки. Также Москва передает и часть данных, полученных через взаимодействие со своими партнерами на Ближнем Востоке.

"ГУР в регулярном формате предоставляет оценку ситуации на фронте и внутреннюю российскую информацию об активности на поле боя. Российское командование постоянно пытается преувеличить достижения российских войск на передовой и в дальнейшем использовать такие преувеличенные данные штаба группировки российского оккупационного контингента в переговорном процессе", — отмечает Зеленский.

Кроме того, зафиксированы планы России по расширению сети наземных станций управления дронами дальнего действия. Речь идет как о временно оккупированных территориях Украины, так и о территории Беларуси, где речь идет о четырех таких объектах. Руководителю ГУР Зеленский поручил проинформировать международных партнеров и медиа о части разведданных, которые могут быть обнародованы.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил об активизации наступательных действий российских войск на фронте. По его словам, оккупанты пытаются продвигаться, пользуясь благоприятными погодными условиями. В то же время эти действия приводят к значительным потерям среди личного состава РФ.

Ранее мы также информировали, что украинские спецслужбы ведут активную работу против России, в частности через социальные сети. По словам Зеленского, такие инструменты позволяют получать важную информацию и влиять на ситуацию внутри РФ. Это является частью более широкой стратегии противодействия российской агрессии.