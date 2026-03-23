РФ розгортатиме станції управління дронами дальньої дії на ТОТ та в Білорусі, — Зеленський

Росія планує розширити мережу наземних станцій управління дронами дальньої дії, зокрема на тимчасово окупованих територіях України та в Білорусі. Такі дані були озвучені під час доповіді керівника ГУР Олега Іващенка президенту України Володимиру Зеленському.

Президент Володимир Зеленський 23 березня повідомив у Facebook про результати доповіді керівника ГУР Олега Іващенка щодо ключових аспектів подальших дій Росії. За його словами, українська розвідка має підтверджені дані про те, що Кремль продовжує передавати розвідувальну інформацію Ірану. РФ використовує власні можливості радіотехнічної та радіоелектронної розвідки. Також Москва передає і частину даних, отриманих через взаємодію зі своїми партнерами на Близькому Сході.

"ГУР у регулярному форматі надає оцінку ситуації на фронті та внутрішню російську інформацію щодо активності на полі бою. Російське командування постійно намагається прибільшити досягнення російських військ на передовій і в подальшому використовувати такі перебільшені дані штабу угруповання російського окупаційного контингенту в переговорному процесі", — зазначає Зеленський.

Крім того, зафіксовано плани Росії щодо розширення мережі наземних станцій управління дронами дальньої дії. Мова йде як про тимчасово окуповані території України, так і про територію Білорусі, де йдеться про чотири такі об’єкти. Керівнику ГУР Зеленський доручив поінформувати міжнародних партнерів і медіа про частину розвідданих, які можуть бути оприлюднені.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив про активізацію наступальних дій російських військ на фронті. За його словами, окупанти намагаються просуватися, користуючись сприятливими погодними умовами. Водночас ці дії призводять до значних втрат серед особового складу РФ.

Раніше ми також інформували, що українські спецслужби ведуть активну роботу проти Росії, зокрема через соціальні мережі. За словами Зеленського, такі інструменти дозволяють отримувати важливу інформацію та впливати на ситуацію всередині РФ. Це є частиною ширшої стратегії протидії російській агресії.