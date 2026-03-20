"І до MAX доберемося": Зеленський розповів, як спецслужби України працюють в РФ через соцмережі

Українські спецслужби активно протидіють діяльності російських сил у месенджері Telegram і вже готуються до роботи з новою мережею MAX, яку запускає Кремль. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що обмеження доступу до Telegram у Росії ускладнює таку роботу, але не зупиняє українські зусилля.

Як передає видання "Новини Live", у коментарі журналістам він розповів, що російські спецслужби використовують Telegram для підривної діяльності в Україні, проте українська сторона знає про ці спроби і системно їм протидіє. Водночас наші спеслужби також ведуть інформаційну роботу на території РФ, щоб впливати на російське суспільство. Президент підкреслив, що, хоча обмеження месенджера створюють певні труднощі, українські служби вже навіть планують отримали доступ до роботи з новою закритою соціальною мережею MAX.

Крім того, Зеленський наголосив, що обмеження соціальних мереж і мобільного зв’язку фактично відкидають Росію на десятки років назад. На його переконання, політика Кремля, спрямована на тотальний контроль над суспільством, робить країну менш технологічною і гальмує розвиток.

"Зараз, через обмеження Telegram у Росії, передавати сигнали їхньому суспільству безумовно буде складніше. Проте, у мене була доповідь щодо їхньої нової мережі MAX, і ми до неї також доберемося. Те, що вони роблять — обмежують соцмережі, блокують мобільний зв’язок — все це спрямовано на тотальний контроль. Ми розуміємо, що будує Путін у Росії або майже вже побудував, але це фактично крок назад, причому на сто років. Вони, по суті, можуть повернутися до паперової пошти, телеграфу та кінного зв’язку. Можливо, така ситуація Путіну навіть подобається — можливо, так він знову відчуває себе молодим", — заявив президент.

Крім того, він прокоментував питання ударів по російській інфраструктурі. Він заявив, що Україна продовжує завдавати ударів по об’єктах, визначених програмою Сил оборони, і що зміни в темпі таких операцій наразі не відбувається.

Що відомо про російський месенджер MAX

Як повідомляло видання "Zmina", мережа Max створена як альтернатива західним месенджерам і поступово вводиться в обов’язкове користування в Росії та на тимчасово окупованих територіях. З 1 вересня 2025 року її встановлення стало обов’язковим на всіх нових смартфонах і планшетах, а також у державних установах, школах та банках, що, за задумом російської влади, має поступово замінити звичні сервіси.

Загалом, Max поєднує в собі функції месенджера, цифрової ідентифікації, доступу до державних послуг, електронного підпису та здійснення платежів, і водночас використовується для надсилання повісток та контролю за населенням. За оцінками експертів, застосунок постійно отримує доступ до мікрофона, камери, контактів і геолокації, а всі зібрані дані автоматично передаються на сервери, підконтрольні російським силовим структурам. Крім того, правозахисники застерігають, що Max фактично перетворюється на інструмент тотального стеження та політичного контролю, особливо для жителів тимчасово окупованих територій, тож користуватися ним слід максимально обережно.

Блокування Telegram в Росії та Україні — деталі

Нагадаємо, що 10 лютого стало відомо про намір "Роскомнадзор" уповільнити роботу месенджера Telegram у Росії. Користувачі повідомляли про проблеми з відправкою та отриманням повідомлень, неможливість завантаження медіафайлів та регулярні збої в роботі сервісу.

Як пояснили аналітики ISW, з 1 квітня ймовірно Telegram буде або блоковано, або обмежено через поширення інформації, неприємної для Кремля, зокрема щодо війни в Україні. На думку експертів, це може бути частиною підготовки до "обмеженої та поступової" мобілізації, яку президент РФ Володимир Путін планує використовувати для підтримки чисельності армії, яка зазнає значних втрат.

Ба більше, на тлі теракту у Львів 22 лютого, що призвів до загибелі поліцейської та численних поранень, обговорювалось обмеження Telegram. Причиною стало використання месенджера російськими спецслужбами для вербування агентів в Україні та координації диверсійних і терористичних дій.

Також повідомлялось, що Верховна Рада України планує розглянути законопроєкт про деанонімізацію користувачів Telegram. Погоджувальна рада підтримала пропозицію фракції "Європейська Солідарність" внести документ до порядку денного вже найближчого пленарного тижня. Водночас депутати поки що не мають єдиної позиції щодо цього законопроєкту.