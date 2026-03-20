"И до MAX доберемся": Зеленский рассказал, как спецслужбы Украины работают в РФ через соцсети

Украинские спецслужбы активно противодействуют деятельности российских сил в мессенджере Telegram и уже готовятся к работе с новой сетью MAX, которую запускает Кремль. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ограничение доступа к Telegram в России усложняет такую работу, но не останавливает украинские усилия.

Как передает издание "Новости Live", в комментарии журналистам он рассказал, что российские спецслужбы используют Telegram для подрывной деятельности в Украине, однако украинская сторона знает об этих попытках и системно им противодействует. В то же время наши спеслужбы также ведут информационную работу на территории РФ, чтобы влиять на российское общество. Президент подчеркнул, что, хотя ограничения мессенджера создают определенные трудности, украинские службы уже даже планируют получили доступ к работе с новой закрытой социальной сетью MAX.

Кроме того, Зеленский отметил, что ограничения социальных сетей и мобильной связи фактически отбрасывают Россию на десятки лет назад. По его убеждению, политика Кремля, направленная на тотальный контроль над обществом, делает страну менее технологичной и тормозит развитие.

Відео дня

"Сейчас, из-за ограничений Telegram в России, передавать сигналы их обществу безусловно будет сложнее. Тем не менее, у меня был доклад по их новой сети MAX, и мы до нее также доберемся. То, что они делают — ограничивают соцсети, блокируют мобильную связь — все это направлено на тотальный контроль. Мы понимаем, что строит Путин в России или почти уже построил, но это фактически шаг назад, причем на сто лет. Они, по сути, могут вернуться к бумажной почте, телеграфу и конной связи. Возможно, такая ситуация Путину даже нравится — возможно, так он снова чувствует себя молодым", — заявил президент.

Кроме того, он прокомментировал вопрос ударов по российской инфраструктуре. Он заявил, что Украина продолжает наносить удары по объектам, определенным программой Сил обороны, и что изменения в темпе таких операций пока не происходит.

Что известно о российском мессенджере MAX

Как сообщало издание "Zmina", сеть Max создана как альтернатива западным мессенджерам и постепенно вводится в обязательное пользование в России и на временно оккупированных территориях. С 1 сентября 2025 года ее установка стала обязательной на всех новых смартфонах и планшетах, а также в государственных учреждениях, школах и банках, что, по замыслу российских властей, должно постепенно заменить привычные сервисы.

В общем, Max сочетает в себе функции мессенджера, цифровой идентификации, доступа к государственным услугам, электронной подписи и осуществления платежей, и одновременно используется для отправки повесток и контроля за населением. По оценкам экспертов, приложение постоянно получает доступ к микрофону, камере, контактам и геолокации, а все собранные данные автоматически передаются на серверы, подконтрольные российским силовым структурам. Кроме того, правозащитники предостерегают, что Max фактически превращается в инструмент тотальной слежки и политического контроля, особенно для жителей временно оккупированных территорий, поэтому пользоваться им следует максимально осторожно.

Блокировка Telegram в России и Украине — детали

Напомним, что 10 февраля стало известно о намерении "Роскомнадзора" замедлить работу мессенджера Telegram в России. Пользователи сообщали о проблемах с отправкой и получением сообщений, невозможности загрузки медиафайлов и регулярных сбоях в работе сервиса.

Как пояснили аналитики ISW, с 1 апреля вероятно Telegram будет либо заблокирован, либо ограничен из-за распространения информации, неприятной для Кремля, в частности относительно войны в Украине. По мнению экспертов, это может быть частью подготовки к "ограниченной и постепенной" мобилизации, которую президент РФ Владимир Путин планирует использовать для поддержания численности армии, которая несет значительные потери.

Более того, на фоне теракта во Львове 22 февраля, который привел к гибели полицейской и многочисленных ранений, обсуждалось ограничение Telegram. Причиной стало использование мессенджера российскими спецслужбами для вербовки агентов в Украине и координации диверсионных и террористических действий.

Также сообщалось, что Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект о деанонимизации пользователей Telegram. Согласительный совет поддержал предложение фракции "Европейская Солидарность" внести документ в повестку дня уже на ближайшей пленарной неделе. В то же время депутаты пока не имеют единой позиции по этому законопроекту.