Металлургический завод Дерипаски в Ирландии поставляет глинозем для оружия РФ, — СМИ

Ирландский металлургический завод Aughinish Alumina, входящий в структуру российской алюминиевой группы "Русал", может быть звеном в поставках сырья для российской оборонной промышленности. После начала полномасштабной войны объемы экспорта глинозема в РФ заметно выросли.

Торговые документы показывают, что поставки на российские плавильные заводы с Aughinish Alumina резко возросли после вторжения в Украину в 2022 году, сообщил The Guardian. Завод расположен в эстуарии реки Шаннон на западе Ирландии и принадлежит российской алюминиевой группе "Русал" с 2006 года. Около четверти акций "Русала" опосредованно принадлежит российскому металлургическому магнату Олегу Дерипаске, на которого распространяются санкции.

Олигарх лично попал под санкции со стороны Великобритании, ЕС и США, но в 2019 году США отменили эмбарго, наложенные на "Русал", после того, как Дерипаска отказался от своего контрольного пакета акций.

Ирландия экспортировала в Россию глинозем на сумму 243 млн долларов, а в 2024 году этот показатель вырос на 55% до 376 млн долларов. Aughinish является единственным производителем глинозема в Ирландии и крупнейшим производителем основного сырья для производства алюминия в Европе, согласно отчету бухгалтерской группы KPMG за 2021 год.

В 2022 году тогдашний министр государственных расходов Ирландии Патрик О'Донован заявил парламенту страны, что завод никоим образом не связан с военной машиной.

Нефтеперерабатывающий завод "Русала" в Аугинише добывает оксид алюминия, также известный как глинозем, из осадочной породы бокситов. Затем глинозем поставляется в несколько российских дочерних компаний, входящих в более широкую группу "Русал", включая огромный плавильный завод в Красноярске, где его превращают в алюминий. Анализ публичных записей показывает, что в 2024 году из Аугиниша в Красноярск было экспортировано почти 500 000 тонн глинозема стоимостью около 200 миллионов долларов.

Согласно обнародованным данным, в течение того же периода алюминий, произведенный в Красноярске, продавался торговой компании под названием Aluminium Sales Company (ASK). Между тем, среди клиентов ASK есть десятки оружейных компаний, которые производили ракеты, взрывчатку и дальнобойные бомбардировщики, которые использовались во время атак на Украину.

Например, в течение 2024 года крупнейшим клиентом ASK был завод имени Свердлова в российском городе Дзержинск, который производит корпуса ракет и взрывчатку. Завод имени Свердлова является единственным значительным производителем бризантных взрывчатых веществ гексогена и октогена в России.

"Общий принцип санкций ЕС в отношении России заключается в том, что их введение не имеет большего влияния на европейское государство-член, чем на саму Россию. Завод в Огинише не подпадает под санкции ЕС, а также не предлагался ЕС для санкций. Глинозем также не является санкционным товаром, поэтому его экспорт в другие страны, включая Россию, не ограничен", — заявил представитель департамента предпринимательства, туризма и занятости Ирландии

Напомним, что США рассматривают возможность ослабления санкций в отношении иранской нефти. Речь идет об объемах сырья, которые остаются на танкерах и могут быть выведены на рынок для стабилизации цен. По словам министра финансов США Скотта Бессента, такой шаг может временно увеличить глобальное предложение топлива.

Ранее мы также информировали, что часть предприятий, связанных с производством российских самолетов Су-34, не находится под санкциями. По данным украинской разведки, ограничения не охватывают около трети таких производителей. Это позволяет им продолжать деятельность и поддерживать военно-промышленный комплекс РФ.