Металургійний завод Дерипаски в Ірландії постачає глинозем для зброї РФ, — ЗМІ

Ірландський металургійний завод Aughinish Alumina, що входить до структури російської алюмінієвої групи "Русал", може бути ланкою у постачанні сировини для російської оборонної промисловості. Після початку повномасштабної війни обсяги експорту глинозему до РФ помітно зросли.

Торгові документи показують, що поставки на російські плавильні заводи з Aughinish Alumina різко зросли після вторгнення в Україну в 2022 році, повідомив The Guardian. Завод розташований в естуарії річки Шаннон на заході Ірландії та належить російській алюмінієвій групі "Русал" з 2006 року. Близько чверті акцій "Русала" опосередковано належить російському металургійному магнату Олегу Дерипасці, на якого поширюються санкції.

Олігарх особисто потрапив під санкції з боку Великої Британії, ЄС та США, але у 2019 році США скасували ембарго, накладені на "Русал", після того, як Дерипаска відмовився від свого контрольного пакету акцій.

Ірландія експортувала до Росії глинозем на суму 243 млн доларів, а у 2024 році цей показник зріс на 55% до 376 млн доларів. Aughinish є єдиним виробником глинозему в Ірландії та найбільшим виробником основної сировини для виробництва алюмінію в Європі, згідно зі звітом бухгалтерської групи KPMG за 2021 рік.

У 2022 році тодішній міністр державних витрат Ірландії Патрік О'Донован заявив парламенту країни, що завод жодним чином не пов'язаний з військовою машиною.

Нафтопереробний завод "Русала" в Аугініші видобуває оксид алюмінію, також відомий як глинозем, з осадової породи бокситів. Потім глинозем постачається до кількох російських дочірніх компаній, що входять до ширшої групи "Русал", включаючи величезний плавильний завод у Красноярську, ​​де його перетворюють на алюміній. Аналіз публічних записів показує, що у 2024 році з Аугініша до Красноярська було експортовано майже 500 000 тонн глинозему вартістю близько 200 мільйонів доларів.

Згідно з оприлюдненими даними, протягом того ж періоду алюміній, вироблений у Красноярську, продавався торговельній компанії під назвою Aluminium Sales Company (ASK). Тим часом, серед клієнтів ASK є десятки збройових компаній, що виробляли ракети, вибухівку та далекобійні бомбардувальники, які використовувалися під час атак на Україну.

Наприклад, протягом 2024 року найбільшим клієнтом ASK був завод імені Свердлова в російському місті Дзержинськ, який виробляє корпуси ракет та вибухівку. Завод імені Свердлова є єдиним значним виробником бризантних вибухових речовин гексогену та октогену в Росії.

"Загальний принцип санкцій ЄС щодо Росії полягає в тому, що їх запровадження не має більшого впливу на європейську державу-члена, ніж на саму Росію. Завод в Огініші не підпадає під санкції ЄС, а також не пропонувався ЄС для санкцій. Глинозем також не є санкційним товаром, тому його експорт до інших країн, включаючи Росію, не обмежений", — заявив речник департаменту підприємництва, туризму та зайнятості Ірландії

Нагадаємо, що США розглядають можливість послаблення санкцій щодо іранської нафти. Йдеться про обсяги сировини, які залишаються на танкерах і можуть бути виведені на ринок для стабілізації цін. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, такий крок може тимчасово збільшити глобальну пропозицію палива.

Раніше ми також інформували, що частина підприємств, пов’язаних із виробництвом російських літаків Су-34, не перебуває під санкціями. За даними української розвідки, обмеження не охоплюють близько третини таких виробників. Це дозволяє їм продовжувати діяльність і підтримувати військово-промисловий комплекс РФ.