Подразделения спецслужб и Росгвардии переведены на усиленный режим работы: что происходит в Москве

Подразделения Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и Росгвардии переведены на усиленный режим работы в Москве и Московской области, чтобы якобы предупредить возможные теракты и диверсии со стороны Украины.

Об этом сообщили в Центре связей с общественностью ФСБ России, пишет издание "Московский комсомолец"

"В целях недопущения ДТА подразделения ФСБ России, МВД России и Росгвардии были переведены на усиленный режим несения службы", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что ФСБ якобы предотвратила "серию терактов с применением бомб и беспилотников", которые планировались Украиной против "бойцов спецоперации и на стратегических объектах московского региона". Для этого украинские спецслужбы планировали приобрести на одном из предприятий в Москве партию беспилотников на оптоволокне, говорится в заявлении.

Также в ФСБ заявили, что перехватили партию заминированных подкладок для обуви, которую под видом "гуманитарной помощи" якобы хотели отправить в зону так называемой СВО. Эти стельки мощностью по 1,5 г в тротиловом эквиваленте должны были взрываться и отрывать ноги российским военным во время их использования.

В последнее время в крупных российских городах не спокойно. В частности, из-за атак украинских дронов парализовали работу аэропортов в России, в частности, и петербургского Пулково, где зафиксированы рекордные задержки и отмены рейсов.

Масштабная и мощная атака украинских беспилотников, начавшаяся 22 марта, на Ленинградскую область вызвала настоящий хаос в транспортной системе российского региона.

Также крупнейшие порты на Балтийском море Усть-Луга и Приморск приостановили экспорт сырой нефти из РФ с воскресенья, 22 марта, после атаки дронов.