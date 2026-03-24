Підрозділи спецслужб та Росгвардії переведені на посилений режим роботи: що відбувається у Москві

Підрозділи Федеральної служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ та Росгвардії переведені на посилений режим роботи у Москві та Московській області, щоб нібито попередити ймовірні теракти та диверсії з боку України.

Про це повідомили в Центрі зв’язків з громадськістю ФСБ Росії, пише видання "Московський комсомолець"

"З метою недопущення ДТА підрозділи ФСБ Росії, МВС Росії та Росгвардії були переведені на посилений режим несення служби", — йдеться в повідомленні.

У повідомленні йдеться, що ФСБ нібито запобігла "серії терактів із застосуванням бомб і безпілотників", які планувалися Україною проти "бійців спецоперації та на стратегічних об'єктах московського регіону". Для цього українські спецслужби планували придбати на одному з підприємств у Москві партію безпілотників на оптоволокні, йдеться у заяві.

Також у ФСБ заявили, що перехопили партію замінованих підкладок для взуття, яку під виглядом "гуманітарної допомоги" нібито хотіли відправити в зону так званої СВО. Ці устілки потужністю по 1,5 г у тротиловому еквіваленті мали вибухати й відривати ноги російським військовим під час їх використання.

Останнім часом у великих російських містах не спокійно. Зокрема, через атаки українських дронів паралізували роботу аеропортів в Росії, зокрема, й петербурзького Пулково, де зафіксовано рекордні затримки та скасування рейсів.

Масштабна та потужна атака українських безпілотників, що почалася 22 березня, на Ленінградську область спричинила справжній хаос у транспортній системі російського регіону.

Також найбільші порти на Балтійському морі Усть-Луга і Приморськ призупинили експорт сирої нафти з РФ із неділі, 22 березня, після атаки дронів.