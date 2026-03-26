Впервые в рядах Нацгвардии звание Героя Украины получила женщина: детали (фото, видео)

В канун Дня Национальной гвардии Украины Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими НГУ, поздравил их с 12-й годовщиной создания Нацгвардии и отметил государственными наградами. Бывшей теле- радиожурналистке из Запорожья, а ныне – защитнице, старшему солдату, пулеметчице Александре Давыденко с позывным "Вырва" присвоено звание Героя Украины.

Она стала первой в истории Национальной гвардии Украины женщиной, получившей "Золотую звезду", сообщили в Министерстве внутренних дел.

По информации ведомства, Александра Давыденко выполняет боевые задачи в Донецкой области и неоднократно вступала в бой с оккупантами, которые пытались прорвать украинские позиции.

"В январе на Покровском направлении лично ликвидировала четырех вражеских пехотинцев и еще двоих ранила, отражая русское наступление. Враг отступил, но совершил артиллерийский и минометный обстрел украинских позиций. Несмотря на ранения, Александра Давиденко эвакуировала раненого побратима с поля боя", — говорится в публикации.

Відео дня

Получив награду, Давыденко подарила Зеленскому шеврон

Спикер Нацгвардии Руслан Музычук рассказал, что Александра добровольно пошла на фронт в первые дни полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

"Вместе с подразделением "Вырва" 42 дня держала позиции в условиях тактического окружения Донецкой области. Речь идет об одном из самых сложных участков фронта — районе населенного пункта Спирно Бахмутского района. Несмотря на постоянный риск для жизни и здоровья, она не раз спасала собратьев, демонстрируя высокий уровень профессиональной подготовки, выдержку", — отметил Музычук, подчеркнув, что это — не только о личном подвиге, но и об изменении роли женщин в армии, о силе характера и о тех, кто без колебаний становится в защиту страны.

В свою очередь Центр журналистской солидарности Запорожья пишет, что Александра в армии — с 2020 года. Сначала служила в в/ч 3033, а с 2024 года — в батальоне "Свобода".

Сама Александра посвятила свою награду посестрам, пехотинцам и националистам, отдавшим жизнь и здоровье, которые "воевали, воюют и будут воевать".

В прошлом году в беседе с НСЖУ Александра рассказывала, что чувствовала, что будет большая война, понимала, что происходит, и не могла больше заниматься журналистикой. Потому пошла, как говорила тогда родным и друзьям, учиться стрелять.

"Я очень хочу одержать победу. Я очень хочу дожить до победы. И не потому, что просто хочу дожить — я хочу говорить за тех, кто не может уже говорить. Я очень много ребят потеряла… Для меня это огромные потери, которые останутся со мной до конца, пока я живу. Но я должна дожить — для того чтобы сделать ту работу, которую они уже не могут, для того, чтобы моя страна была такой, какой они ее мечтали видеть", — говорила она.

Александра Давыденко 42 дня держала позиции в условиях тактического окружения Донецкой области Фото: Facebook

Напомним, 30 июля прошлого года Кабмин внес изменения, которые предусматривают автоматическую постановку женщин на воинский учет без их личного присутствия.

также сообалось, что адвокатиз Ивано-Франковская рассказал, как муж добровольно мобилизировавшейся женщины может получить отстрочку от службы.