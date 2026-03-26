Уперше в лавах Нацгвардії звання Героя України отримала жінка: деталі (фото, відео)

Напередодні Дня Національної гвардії України Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями НГУ, привітав їх із 12-ю річницею створення Нацгвардії та відзначив державними нагородами. Колишній теле- радіожурналістці із Запоріжжя, а нині — захисниці, старшому солдату, кулеметниці Олександрі Давиденко з позивним "Вирва" присвоєно звання Героя України.

Вона стала першою в історії Національної гвардії України жінкою, яка отримала "Золоту зірку", повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

За інформацією відомства, Олександра Давиденко виконує бойові завдання на Донеччині та неодноразово вступала в бій з окупантами, які намагалися прорвати українські позиції.

"У січні на Покровському напрямку особисто ліквідувала чотирьох ворожих піхотинців і ще двох поранила, відбиваючи російський наступ. Ворог відступив, але здійснив артилерійський та мінометний обстріл українських позицій. Незважаючи на поранення, Олександра Давиденко евакуювала пораненого побратима з поля бою", — йдеться в публікації.

Отримавши нагороду, Давиденко подарувала Зеленському шеврон

Спікер Нацгвардії Руслан Музичук розповів, що Олександра пішла на фронт в перші дні повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

"Разом із підрозділом "Вирва" 42 дні тримала позиції в умовах тактичного оточення Донецької області. Йдеться про одну з найскладніших ділянок фронту — район населеного пункту Спирне Бахмутського району. Незважаючи на постійний ризик для життя і здоров'я, вона не раз рятувала побратимів, демонструючи високий рівень професійної підготовки, витримку", — зауважив Музичук, наголосивши, що це — не лише про особистий подвиг, а й про зміну ролі жінок у війську, про силу характеру та про тих, хто без вагань стає на захист країни.

Зі свого боку Центр журналістської солідарності Запоріжжя пише, що Олександра в армії — з 2020 року. Спочатку служила у в/ч 3033, а з 2024 року — у батальйоні "Свобода".

Сама Олександра присвятила свою нагороду сестрам, піхотинцям і націоналістам, які віддали життя і здоров'я, які "воювали, воюють і будуть воювати".

Торік у бесіді з НСЖУ Олександра розповідала, що відчувала, що буде велика війна, розуміла, що відбувається, і не могла більше займатися журналістикою. Тому пішла, як казала тоді рідним і друзям, вчитися стріляти.

"Я дуже хочу здобути перемогу. Я дуже хочу дожити до перемоги. І не тому, що просто хочу дожити — я хочу говорити за тих, хто не може вже говорити. Я дуже багато хлопців втратила... Для мене це величезні втрати, які залишаться зі мною до кінця, поки я живу. Але я маю дожити — для того щоб зробити ту роботу, яку вони вже не можуть, для того, щоб моя країна була такою, якою вони її мріяли бачити", — говорила вона.

Олександра Давиденко 42 дні тримала позиції в умовах тактичного оточення Донецької області Фото: Facebook

