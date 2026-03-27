Индия приобрела российские самолеты и ракетные системы С-400 на сумму $25 млрд, — Reuters

Индия одобрила масштабные закупки вооружения на сумму 25 миллиардов долларов, включая российские ракетные системы С-400, транспортные самолеты и ударные дроны. Индия занимает второе место в мире по величине импортера оружия, после Украины.

Это является частью ее военной модернизации и пополнения вооружения после конфликта с Пакистаном, сообщило информационное агентство Reuters 27 марта. Это решение было принято после еще одного важного одобрения на закупку в прошлом месяце. На сумму 40 миллиардов долларов были приобретены французские истребители Rafale для ВВС Индии и разведывательные самолеты Boeing P-8I для ВМС.

В пятницу была одобрена также закупка бронебойных боеприпасов для танков, пушечных систем и систем воздушного наблюдения для армии. Это увеличит срок службы истребителей Су-30, которые эксплуатируются ВВС страны, а также судов на воздушной подушке для береговой охраны.

Отдельно, в пятницу Министерство обороны Индии также подписало контракт на 47 миллионов долларов с российским ОАО "Рособоронэкспорт" на приобретение зенитно-ракетных комплексов "Тунгуска" для армии.

В целом Индия одобрила 55 предложений на сумму 71 миллиард долларов США и подписала контракты еще на 503 предложения на сумму 2,28 триллиона рупий в этом финансовом году.

Согласно последним данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Индия является вторым крупнейшим импортером оружия, после Украины. В течение десятилетий она модернизировала свое преимущественно советское оборудование и все больше обращалась к новым источникам импорта оружия, в частности во Францию, Израиль, США и Германию. В последние годы она сосредоточилась на производстве оружия, от беспилотников до истребителей и подводных лодок — самостоятельно или в сотрудничестве с иностранными партнерами.

В прошлом году Индия и Пакистан были втянуты в ожесточенный четырехдневный военный конфликт после нападения на индуистских туристов в индийском Кашмире. Нью-Дели заявил, что нападавшие-боевики были из Пакистана. Пакистан отрицает эти обвинения. Связи Индии с Китаем также были напряженными. Страны находились в военном противостоянии в Гималаях более четырех лет, прежде чем согласились отступить в 2024 году и восстановить отношения.

Напомним, что Россия и Индия ведут переговоры о возобновлении поставок сжиженного природного газа впервые с начала полномасштабной войны. Стороны также обсуждают увеличение импорта российской нефти. Он может вырасти до 40% от общего объема поставок в Индию.

Ранее мы также информировали, что Индия задержала шестерых граждан Украины и одного гражданина США. Их подозревают в незаконном въезде и возможных контактах с вооруженными группами в Мьянме. Украина передала ноту протеста и требует их немедленного освобождения и доступа к задержанным.