Індія придбала російські літаки та ракетні системи С-400 на суму $25 млрд, — Reuters

Індія схвалила масштабні закупівлі озброєння на суму 25 мільярдів доларів, включно з російськими ракетними системами С-400, транспортними літаками та ударними дронами. Індія посідає друге місце у світі за величиною імпортера зброї, після України.

Це є частиною її військової модернізації та поповнення озброєння після конфлікту з Пакистаном, повідомило інформаційне агентство Reuters 27 березня. Це рішення було ухвалено після ще одного важливого схвалення на закупівлю минулого місяця. На суму 40 мільярдів доларів були придбані французькі винищувачі Rafale для ВПС Індії та розвідувальні літаки Boeing P-8I для ВМС.

У п'ятницю було схвалено також закупівлю бронебійних боєприпасів для танків, гарматних систем та систем повітряного спостереження для армії. Це збільшить термін служби винищувачів Су-30, які експлуатуються ВПС країни, а також суден на повітряній подушці для берегової охорони.

Окремо, у п'ятницю Міністерство оборони Індії також підписало контракт на 47 мільйонів доларів з російським ВАТ "Рособоронекспорт" на придбання зенітно-ракетних комплексів "Тунгуска" для армії.

Загалом Індія схвалила 55 пропозицій на суму 71 мільярд доларів США та підписала контракти ще на 503 пропозиції на суму 2,28 трильйона рупій у цьому фінансовому році.

Згідно з останніми даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Індія є другим найбільшим імпортером зброї, після України. Протягом десятиліть вона модернізувала своє переважно радянське обладнання та дедалі більше зверталася до нових джерел імпорту зброї, зокрема до Франції, Ізраїлю, США та Німеччини. В останні роки вона зосередилась на виробництві зброї, від безпілотників до винищувачів та підводних човнів — самостійно або у співпраці з іноземними партнерами.

Минулого року Індія та Пакистан були втягнуті у запеклий чотириденний військовий конфлікт після нападу на індуїстських туристів в індійському Кашмірі. Нью-Делі заявив, що нападники-бойовики були з Пакистану. Пакистан заперечив ці звинувачення. Зв'язки Індії з Китаєм також були напруженими. Країни перебували у військовому протистоянні в Гімалаях понад чотири роки, перш ніж погодилися відступити у 2024 році та відновити відносини.

Нагадаємо, що Росія та Індія ведуть переговори про відновлення постачання зрідженого природного газу вперше з початку повномасштабної війни. Сторони також обговорюють збільшення імпорту російської нафти. Він може зрости до 40% від загального обсягу поставок в Індію.

Раніше ми також інформували, що Індія затримала шістьох громадян України та одного громадянина США. Їх підозрюють у незаконному в’їзді та можливих контактах із збройними групами у М’янмі. Україна передала ноту протесту та вимагає їхнього негайного звільнення і доступу до затриманих.