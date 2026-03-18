Україна вимагає звільнення громадян, заарештованих в Індії: що відомо

Україна звернулася до влади Індії з вимогою звільнити шістьох своїх громадян, яких затримали за підозрою у незаконній діяльності. Йдеться про справу, пов’язану з можливим використанням безпілотників і контактами з етнічними збройними групами у М’янмі.

Україна звернулася до Нью-Делі з проханням звільнити шістьох своїх громадян, заарештованих в Індії минулого тижня, повідомляє інформаційне агентство Reuters 18 березня. За даними місцевої влади, їх підозрюють у незаконному в’їзді до прикордонного штату Мізорам, який має обмежений доступ для іноземців.

Також їх звинувачують у перетині кордону сусідньої М'янми для навчання етнічних груп повстанців методам боротьби з використанням безпілотників. Окрім того, їх підозрюють у незаконному імпорті великих партій дронів з Європи до М'янми через Індію.

Індійська влада заарештувала шістьох українців, а також одного громадянина США в ніч на 13 березня у трьох різних аеропортах. Згідно з рішенням суду, сімох осіб тримають під вартою до слухання справи 27 березня.

Мізорам межує зі штатом Чін у М'янмі, яка охоплена громадянською війною та гуманітарною кризою з моменту повалення військовими обраного уряду лауреатки Нобелівської премії Аун Сан Су Чжі в результаті державного перевороту 2021 року. Індія вимагає від іноземців отримання дозволів на в'їзд до деяких північно-східних прикордонних штатів, які мають історію етнічної напруженості та нестабільності безпеки.

"Немає встановлених фактів, які б підтверджували причетність зазначених громадян України до незаконної діяльності на території Індії чи М'янми/ Ми звертаємо увагу на те, що в Індії існують певні зони обмеженого доступу для іноземних громадян, в’їзд до яких можливий лише за спеціальними дозволами. Водночас, належне маркування таких зон на місцевості часто відсутнє, що створює ризик ненавмисного порушення встановлених правил", — заявило у вівторок, Міністерство закордонних справ України.

У заяві додається, що посол Індії в Делі Олександр Поліщук зустрівся з Сібі Джорджем, високопосадовцем Міністерства закордонних справ Індії, та передав ноту протесту, вимагаючи негайного звільнення громадян України та доступу до них. Зустріч відбулася в понеділок, повідомив речник посольства України в Делі.

Речник посольства США заявив, що посольство знає про ситуацію, але з міркувань конфіденційності ми не може коментувати справи, що стосуються громадян США. Розслідування справи шістьох українців та американця очолює Національне агентство розслідувань, головний антитерористичний орган Індії.

У постанові суду в Делі не згадуються назви етнічних збройних груп, що базуються в М'янмі, з якими нібито зустрічалася ця група. Там йдеться, що обвинувачених підозрюють у наданні підтримки забороненим індійським повстанським угрупованням шляхом постачання зброї та іншого терористичного обладнання, а також їх навчання, що впливає на національну безпеку та інтереси Індії.

Індійські чиновники заявили, що бойові угруповання, які знайшли притулок у М'янмі та брали участь у громадянській війні, повернулися у 2024 році, що розпалило багатомісячний смертельний етнічний конфлікт у північно-східному штаті Індії Маніпур.

Нагадаємо, що в Індії повідомляли про затримання шістьох громадян України та одного громадянина США за підозрою у зв'язках із повстанськими угрупованнями. За даними слідства, іноземці могли незаконно потрапити до прикордонного штату Мізорам, а звідти — до М'янми.

