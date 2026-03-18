Украина требует освобождения граждан, арестованных в Индии: что известно

Украина обратилась к властям Индии с требованием освободить шестерых своих граждан, которых задержали по подозрению в незаконной деятельности. Речь идет о деле, связанном с возможным использованием беспилотников и контактами с этническими вооруженными группами в Мьянме.

Украина обратилась к Нью-Дели с просьбой освободить шестерых своих граждан, арестованных в Индии на прошлой неделе, сообщает информационное агентство Reuters 18 марта. По данным местных властей, их подозревают в незаконном въезде в приграничный штат Мизорам, который имеет ограниченный доступ для иностранцев.

Также их обвиняют в пересечении границы соседней Мьянмы для обучения этнических групп повстанцев методам борьбы с использованием беспилотников. Кроме того, их подозревают в незаконном импорте крупных партий дронов из Европы в Мьянму через Индию.

Индийские власти арестовали шестерых украинцев, а также одного гражданина США в ночь на 13 марта в трех разных аэропортах. Согласно решению суда, семерых человек держат под стражей до слушания дела 27 марта.

Відео дня

Мизорам граничит со штатом Чин в Мьянме, которая охвачена гражданской войной и гуманитарным кризисом с момента свержения военными избранного правительства лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи в результате государственного переворота 2021 года. Индия требует от иностранцев получения разрешений на въезд в некоторые северо-восточные пограничные штаты, которые имеют историю этнической напряженности и нестабильности безопасности.

"Нет установленных фактов, подтверждающих причастность указанных граждан Украины к незаконной деятельности на территории Индии или Мьянмы/ Мы обращаем внимание на то, что в Индии существуют определенные зоны ограниченного доступа для иностранных граждан, въезд в которые возможен только по специальным разрешениям. В то же время, надлежащая маркировка таких зон на местности часто отсутствует, что создает риск непреднамеренного нарушения установленных правил", — заявило во вторник, Министерство иностранных дел Украины.

В заявлении добавляется, что посол Индии в Дели Александр Полищук встретился с Сиби Джорджем, высокопоставленным чиновником Министерства иностранных дел Индии, и передал ноту протеста, требуя немедленного освобождения граждан Украины и доступа к ним. Встреча состоялась в понедельник, сообщил представитель посольства Украины в Дели.

Представитель посольства США заявил, что посольство знает о ситуации, но из соображений конфиденциальности мы не может комментировать дела, касающиеся граждан США. Расследование дела шестерых украинцев и американца возглавляет Национальное агентство расследований, главный антитеррористический орган Индии.

В постановлении суда в Дели не упоминаются названия этнических вооруженных групп, базирующихся в Мьянме, с которыми якобы встречалась эта группа. Там говорится, что обвиняемых подозревают в оказании поддержки запрещенным индийским повстанческим группировкам путем поставки оружия и другого террористического оборудования, а также их обучения, что влияет на национальную безопасность и интересы Индии.

Индийские чиновники заявили, что боевые группировки, которые нашли убежище в Мьянме и участвовали в гражданской войне, вернулись в 2024 году, что разожгло многомесячный смертельный этнический конфликт в северо-восточном штате Индии Манипур.

Напомним, что в Индии сообщали о задержании шестерых граждан Украины и одного гражданина США по подозрению в связях с повстанческими группировками. По данным следствия, иностранцы могли незаконно попасть в приграничный штат Мизорам, а оттуда — в Мьянму.

