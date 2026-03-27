Повестки в "Резерв+": в Минобороны опровергли слухи

В ведомстве объяснили, что в украинском законодательстве не существует такого понятия, как электронная повестка. Соответственно, ни один государственный сервис не может их формировать или отправлять.

Так, журналисты "РБК-Украина" взяли комментарий в Минобороны Украины. Там успокоили: никаких повесток в смартфоне не будет, это даже не предусмотрено законодательством.

"Соответственно, ни один государственный сервис не может их формировать или отправлять. В приложении Резерв+ такой функциональности нет, и никаких работ над ее созданием не ведется", — отметили в министерстве.

Также журналисты отметили, что слухи о повестках в "Резерв+" появились в соцсетях после "неудачного фейка с якобы повестками в "Дии".

Напомним, ранее внефракционный народный депутат Юлия Яцык заявила о том, что в рамках усиления мобилизации могут быть введены повестки в "Дії".

Ранее Фокус объяснял, что во время военного положения и всеобщей мобилизации, продолжающих действовать в Украине, военнообязанные мужчины получают повестки, которые имеют некоторые отличия.