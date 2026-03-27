Нардеп анонсировала появление повесток в "Дії": в Минцифры отреагировали

Внефракционный народный депутат Юлия Яцык заявила о том, что в рамках усиления мобилизации могут быть введены повестки в "Дії".

Кроме того она напомнила о желании изменить распределение мобилизованных между городами и селами, ведь сейчас в "селах почти нет людей". Об этом она сказала в комментарии изданию "Апостроф".

"Я склоняюсь к тому, что справедливая мобилизация должна исключить не очень справедливую систему бронирования, отсрочек, когда люди могут купить себе отсрочку и бронирование. Все знают таксу за то, чтобы тебя отпустили из ТЦК. Я думаю, что эти предложения Михаила Федорова и комитета по нацбезопасности будут касаться исключения человеческого фактора, влияния на процесс мобилизации", — заявила нардеп.

В то же время, по ее словам, речь идет о цифровизации систем и автоматическом обновлении данных военноучетных документов, автоматическом подтягивании документов об актах гражданского состояния и тому подобное.

Юлия Яцык также предположила, что повестки в "Дії" могут быть введены, ведь министром обороны стал бывший министр цифровой трансформации. Также она напомнила о принятом законе об автоматическом наложении штрафных санкций в случае необновления данных.

"Я думаю, что именно подтягивание ресурсов военно-учетных документов, отправка повесток в "Дію" — это будет одним из направлений реформы ТЦК и усиления мобилизации", — заявила Яцык.

В "Дії" опровергли заявление Юлии Яцык

В то же время в официальном сообщении в Telegram-канале "Дія" отметили, что повесток в приложении присылать не будут.

"Повесток в Дії не будет. Команда Минцифры не работает над этим и не планирует внедрять подобный функционал в будущем", — говорится в сообщении.

Министр обороны Михаил Федоров пока не комментировал заявление нардепа.

Как изменится мобилизация в крупных городах

Яцык объяснила, что сейчас для каждого ТЦК существуют показатели. Однако чаще городские ТЦК выигрывают у районных из-за того, что там количество населения больше.

"Не знаю, как будут подходить в Минобороны к решению такой проблемы, потому что у нас в селах уже просто людей не осталось, а в городах много неприкасаемых мажоров. Поэтому мне трудно сказать, по какому принципу будут организовывать работу РТЦК и СП", — отметила она.

По ее мнению, целесообразно было бы исключить РТЦК и СП из Сухопутных войск и подчинить их непосредственно Минобороны и Генштабу ВСУ.

Ранее в Виннице были созданы мобильные группы оповещения, которые будут заниматься адресным вручением повесток о необходимости явиться в ТЦК.

Ранее Фокус объяснял, что от время военного положения и всеобщей мобилизации, продолжающих действовать в Украине, военнообязанные мужчины получают повестки, которые имеют некоторые отличия.

Напомним, что журналист Юрий Бутусов заявил, что главные проблемы мобилизации в Украине заключаются не только в "бусификации", но и в том, что система разбита на "несколько безответственных фрагментов".

Напомним, 9 марта "Украинский социологический портал" сообщил, что 85% украинцев отнесли блогеров к "уклонистам".