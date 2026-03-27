Нардепка анонсувала появу повісток у "Дії": у Мінцифри відреагували

Позафракційна народна депутатка Юлія Яцик заявила про те, що в рамках посилення мобілізації можуть бути запроваджені повістки у "Дії".

Крім того вона нагадала про бажання змінити розподіл мобілізованих між містами і селами, адже зараз у "селах майже немає людей". Про це вона сказала у коментарі виданню "Апостроф".

"Я схиляюся до того, що справедлива мобілізація повинна виключити не дуже справедливу систему бронювання, відстрочок, коли люди можуть купити собі відстрочку та бронювання. Усі знають такси за те, щоб тебе відпустили з ТЦК. Я думаю, що ці пропозиції Михайла Федорова та комітету з нацбезпеки стосуватимуться виключення людського чинника, впливу на процес мобілізації", — заявила нардепка.

Водночас, за її словами, йдеться про цифровізацію систем та автоматичне оновлення даних військовооблікових документів, автоматичне підтягнення документів про акти цивільного стану тощо.

Юлія Яцик також припустила, що повістки в "Дії" можуть бути запроваджені, адже міністром оборони став колишній міністр цифрової трансформації. Також вона нагадала про ухвалений закон про автоматичне накладання штрафних санкцій у разі неоновлення даних.

"Я думаю, що саме підтягнення ресурсів військово-облікових документів, надсилання повісток в "Дію" — це буде одним з напрямків реформи ТЦК та посилення мобілізації", — заявила Яцик.

У "Дії" спростували заяву Юлії Яцик

Водночас в офіційному повідомленні в Telegram-каналі "Дія" наголосили, що повісток у додатку надсилати не будуть.

"Повісток у Дії не буде. Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому", — йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Михайло Федоров наразі не коментував заяву нардепки.

Як зміниться мобілізація у великих містах

Яцик пояснила, що зараз для кожного ТЦК існують показники. Однак частіше міські ТЦК виграють в районних через те, що там кількість населення більше.

"Не знаю, як будуть підходити в Мінобороні до вирішення такої проблеми, бо в нас у селах вже просто людей не залишилося, а в містах багато недоторканних мажорів. Тому мені важко сказати, за яким принципом будуть організовувати роботу РТЦК та СП", — зазначила вона.

На її думку, доцільно було б виключити РТЦК та СП з Сухопутних військ та підпорядкувати їх безпосередньо Міноборони та Генштабу ЗСУ.

Раніше у Вінниці було створено мобільні групи оповіщення, які будуть займатися адресним врученням повісток щодо необхідності з'явитися до ТЦК.

