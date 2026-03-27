Повістки в "Резерв+": в Міноборони спростували чутки

В відомстві пояснили, що в українському законодавстві не існує такого поняття, як електронна повістка. Відповідно, жоден державний сервіс не може їх формувати чи надсилати.

Так, журналісти "РБК-Україна" взяли коментар у Міноборони України. Там заспокоїли: ніяких повісток в смартфоні не буде, це навіть не передбачено законодавством.

"Відповідно, жоден державний сервіс не може їх формувати чи надсилати. У застосунку Резерв+ такої функціональності немає, і жодних робіт над її створенням не ведеться", - наголосили в міністерстві.

Також журналісти зауважили, що чутки про повістки в "Резерв+" з'явились у соцмережах після "невдалого фейку з нібито повістками у "Дії".

У застосунку "Резерв+" такої функціональності немає, і жодних робіт над її створенням не ведеться.

Відео дня

