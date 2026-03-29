"Это рынок": США не хотят, чтобы Украина поставляла странам Персидского залива дроны, — Рахманин

США не заинтересованы в том, чтобы Украина поставляла свои беспилотные технологии и оружие напрямую странам на Ближнем Востоке, а заинтересованы сами их получать и перепродавать.

Это обусловлено не только политическими, но и экономическими факторами, заявил в эфире Radio NV народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Давайте смотреть правде в глаза. Те же Соединенные Штаты не так, как бы это могло казаться, заинтересованы в том, чтобы Украина поставляла свои технологии, свое оружие, свою продукцию. Ведь речь идет не только о вооружении. Речь идет, например, и о комплексах РЭБ и РЭР, которые очень важны для борьбы с воздушными целями, в частности с беспилотными летательными аппаратами", — сказал Рахманин.

Он уточнил, что США "скорее заинтересованы в том, чтобы получать эти технологии от Украины, а затем экспортировать их в страны Персидского залива, потому что никто не отменял коммерческих выгод".

По словам нардепа, США заинтересованы в том, "чтобы все, что поставляется в страны Персидского залива, поставляли Соединенные Штаты".

"Например, когда в свое время такие страны, как Франция, Италия осторожно зондировали почву в странах Персидского залива, готовы ли они закупать противовоздушные комплексы SAMP/T, американцы очень активно включились, потому что они заинтересованы в том, чтобы туда поставлялись системы Patriot. Это обычный рынок, обычные коммерческие вопросы", — отметил Рахманин.

Политик подчеркнул, что так было всегда, а тем более это актуально сейчас, "когда человека, который возглавляет администрацию Белого дома, можно охарактеризовать в первую очередь словом коммерсант".

Напомним, 28 марта Украина и Катар договорились об оборонном партнерстве на 10 лет.

