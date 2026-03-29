"Це ринок": США не хочуть, щоб Україна постачала країнам Перської затоки дрони, — Рахманін

США не зацікавлені в тому, щоб Україна постачала свої безпілотні технології та зброю напряму країнам на Близькому Сході, а зацікавлені самі їх отримувати і перепродавати.

Це обумовлено не лише політичними, а й економічними чинниками, заявив в етері Radio NV народний депутат, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

"Давайте дивитися правді у вічі. Ті самі Сполучені Штати не так, як би це могло здаватися, зацікавлені в тому, щоб Україна постачала свої технології, свою зброю, свою продукцію. Бо йдеться ж не тільки про озброєння. Йдеться, наприклад, і про комплекси РЕБ і РЕР, які дуже важливі для боротьби з повітряними цілями, зокрема з безпілотними літальними апаратами", — сказав Рахманін.

Він уточнив, що США "радше зацікавлені в тому, щоб отримувати ці технології від України, а потім експортувати їх у країни Перської затоки, бо ніхто не скасовував комерційних вигод".

За словами нардепа, США зацікавлені в тому, "щоб все, що постачається у країни Перської затоки, постачали Сполучені Штати".

"Наприклад, коли свого часу такі країни, як Франція, Італія обережно зондували ґрунт у країнах Перської затоки, чи готові вони закуповувати протиповітряні комплекси SAMP/T, американці дуже активно включилися, тому що вони зацікавлені в тому, щоб туди постачалися системи Patriot. Це звичайний ринок, звичайні комерційні питання", — зазначив Рахманін.

Політик наголосив, що так було завжди, а тим більше це актуально зараз, "коли людину, яка очолює адміністрацію Білого дому, можна охарактеризувати в першу чергу словом комерсант".

Нагадаємо, 28 березня Україна та Катар домовились про оборонне партнерство на 10 років.

Фокус також писав про те, що Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонне співробітництво.