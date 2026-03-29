В Украине ряд поездов останавливались среди полей из-за угрозы "Шахедов": что известно (фото, видео)

Ряд сообщений вынуждены были приостановить работу из-за угрозы российских "шахедов". В частности, поезд "Кривой Рог — Киев" вынужден был приостанавливать движение несколько раз, как и пригородная электричка "Киев — Славутич".

Утром поезд "Кривой Рог — Киев" трижды проводил эквакуацию из-за объявленной воздушной тревоги. Свидетели событий подтвердили факт остановки и выхода из состава поезда, говорится в сообщении местного паблика.

Впоследствии был обнародован небольшой ролик, на котором показана "наглядная причина эвакуации". На видео видно, как эвакуированные пассажиры находятся вне поезда и слышат характерный звук работы двигателя ударного БПЛА, который внешне выглядит как "Шахед".

Также в кадр попал другой беспилотник, который вероятно является дроном-перехватчиком, преследовавшим вражескую цель. На видео заметно, что украинский БПЛА догонял ирано-российский "Шахед", но не сбивал его из-за опасности для гражданских.

Похожая ситуация произошла утром 29 марта на Черниговщине. Как сообщает "Украинская правда", поезд сообщением "Киев — Славутич" остановили посреди движения в Черниговской области.

"Поезд остановили недалеко от Нежина во время воздушной тревоги в связи с объявлением повышенной опасности. Всех пассажиров высадили в поле, где остановили поезд. Отмечается, что пассажиров около 100 человек", — говорится в тексте.

Ранее Фокус сообщал о планах усилить защиту поездов "Укрзализныци" с помощью средств РЭБ. Речь идет о противодействии атакам российских дронов, которые все чаще направляют на железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав.

Впоследствии стало известно о новых правилах во время тревоги на железной дороге. Теперь пассажиров могут выводить из поездов прямо во время движения или остановки на маршруте.