В Україні низка поїздів зупинялися серед полів через загрозу "Шахедів": що відомо (фото, відео)

Низка сполучень змушені були призупинити роботу через загрозу російських "шахедів". Зокрема, потяг "Кривий Ріг — Київ" змушений був призупиняти рух кілька разів, як і приміська електричка "Київ — Славутич".

Зранку потяг "Кривий Ріг — Київ" тричі проводила еквакуцію через оголошену повітряну тривогу. Свідки подій підтвердили факт зупинки та виходу зі складу потяга, йдеться в повідомленні місцевого пабліку.

Згодом було оприлюднено невеликий ролик, на якому показана "наглядна причина евакуації". На відео видно, як евакуйовані пасажири перебувають поза потягом і чують характерний звук роботи двигуна ударного БПЛА, який ззовні виглядає на "Шахед".

Також у кадр потрапив інший безпілотник, який ймовірно є дроном-перехоплювачем, що переслідував ворожу ціль. На відео помітно що український БПЛА наздоганяв ірано-російський "Шахед", але не збивав його через небезпеку для цивільних.

Схожа ситуація сталася зранку 29 березня на Чернігівщині. Як повідомляє "Українська правда", потяг сполученням "Київ – Славутич" зупинили посеред руху у Чернігівській області.

"Поїзд зупинили недалеко від Ніжина під час повітряної тривоги у зв'язку з оголошенням підвищеної небезпеки. Усіх пасажирів висадили у полі, де зупинили потяг. Зазначається, що пасажирів близько 100 людей", — йдеться в тексті.

Раніше Фокус повідомляв про плани посилити захист поїздів "Укрзалізниці" за допомогою засобів РЕБ. Мова йде про протидію атакам російських дронів, які дедалі частіше спрямовують на залізничну інфраструктуру та рухомий склад.

Згодом стало відомо про нові правила під час тривоги на залізниці. Тепер пасажирів можуть виводити з поїздів просто під час руху або зупинки на маршруті.