"Нравится забирать нефть": Трамп рассказал об истинных намерениях США в Иране

США хотят "захватить нефть в Иране" по сценарию Венесуэлы, где американцы намерены "на неопределенный срок" контролировать нефтяную отрасль после захвата диктатора Николаса Мадуро.

"Честно говоря, мне больше всего нравится забирать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: "Зачем ты это делаешь?". Но это глупые люди", — сказал президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times.

Журналисты отметили, что для достижения своей цели в Иране Трамп должен был бы захватить остров Харк — хаб, через который экспортируется большая часть иранской нефти.

"Возможно, мы захватим остров Харк, а возможно, и нет. У нас есть много вариантов...Это также означало бы, что нам пришлось бы некоторое время оставаться там (на острове — ред.)...Я не думаю, что у них есть какая-то оборона (острова Харк — ред.). Мы могли бы захватить его очень легко", — отметил Трамп.

В то же время, несмотря на угрозы по блокированию добычи иранской нефти, Трамп подчеркнул, что непрямые переговоры между США и Ираном при посредничестве пакистанских "посланцев" продвигаются успешно.

"У нас осталось около 3000 целей — мы бомбили 13 000 целей — и еще несколько тысяч целей впереди...Соглашение может быть заключено довольно быстро", — пояснил Трамп.

По его словам, в Иране уже произошла "смена режима".

"Люди, с которыми мы имеем дело, — это совсем другая группа людей... (Они, — ред.) очень профессиональные", — подчеркнул Трамп.

