"Без королей": в США протестуют миллионы людей, требуя у Трампа "снять корону" (видео)

Во всех 50 американских штатах проходят антитрамповские митинги, на которых люди выражают свое недовольство действиями действующего президента США. В частности, его миграционной политикой, войной в Иране и отношением к Украине.

Основным лозунгом протестов является "Без королей", пишет "Суспільне".

Например, в столице США — Вашингтоне протестующие прошли маршем по улицам мимо Мемориала Линкольна и к Национальной аллее.

"Еще одна бессмысленная война, в которую мы пытаемся ввязаться (война в Иране, — ред.). Они пытаются отвлечь от Эпштейна, экологических кризисов, кризиса бездомности и еще одной войны, в которую нас втягивает он. Просто пытается привлечь внимание к чему-то другому, чтобы спасти собственную ситуацию", — рассказал журналистам один из протестующих.

Протестующие также приносили с собой флаги Украины на марш. Один из протестующих Джон Беар, рассказал, что он хочет "напомнить" другим людям об Украине и подчеркнул, что администрация Трампа должна была бы отправлять все боеприпасы, которые направляет на войну против Ирана, в Украину.

Відео дня

Еще одна из участников протеста, Барбара, принесла с собой флаг Украины. Она рассказала, что ей не нравится политика администрации Трампа в отношении Украины.

"Я бы хотела, чтобы мы остались при оригинальном плане по помощи Украине, но наш желающий стать диктатором (Трамп, — ред.) играет в манипулятивные игры. Он мошенник и лжец", — сказала Барбара.

Отмечается, что на протесты уже вышли миллионы американцев. По словам организаторов, запланировано более тысячи маршей в городах США, включая Бостон, Вашингтон, Округ Колумбия, Нью-Йорк, Чикаго, Сиэтл и Лос-Анджелес. Масштабный протест "Без королей" также прошел в Нью-Йорке.

Напомним, 28 марта Трамп "обмолвился", что хочет переименовать Ормузский пролив в свою честь.

Фокус также писал о том, что Трампу становится "немного скучно" из-за войны в Иране и он хочет "двигаться дальше".