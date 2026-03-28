"Без королів": в США протестують мільйони людей, вимагаючи у Трампа "зняти корону" (відео)

У всіх 50 американських штатах відбуваються антитрампівські мітинги, на яких люди висловлюють свою невдоволеність діями чинного президента США. Зокрема, його міграційною політикою, війною в Ірані та ставленням до України.

Основним гаслом протестів є "Без королів", пише "Суспільне".

Наприклад, у столиці США — Вашингтоні протестувальники пройшли маршем вулицями повз Меморіал Лінкольна та до Національної алеї.

"Ще одна безглузда війна, в яку ми намагаємося вплутатися (війна в Ірані, — ред.). Вони намагаються відволікти від Епштейна, екологічних криз, кризи бездомності та ще однієї війни, в яку нас втягує він. Просто намагається привернути увагу до чогось іншого, щоб врятувати власну ситуацію", — розповів журналістам один з учасників протесту.

Протестувальники також приносили з собою прапори України на марш. Один з протестувальників Джон Беар, розповів, що він хоче "нагадати" іншим людям про Україну та наголосив, що адміністрація Трампа мала б надсилати усі боєприпаси, які надсилає на війну проти Ірану, до України.

Ще одна з учасників протесту, Барбара, принесла з собою прапор України. Вона розповіла, що їй не подобається політика адміністрації Трампа щодо України.

"Я б хотіла, щоб ми залишилися при оригінальному плані щодо допомоги Україні, але наш бажаючий стати диктатором (Трамп, — ред.) грає у маніпулятивні ігри. Він шахрай та брехун", — сказала Барбара.

Зазначається, що на протести вже вийшли мільйони американців. За словами організаторів, заплановано понад тисячу маршів у містах США, включаючи Бостон, Вашингтон, Округ Колумбія, Нью-Йорк, Чикаго, Сіетл та Лос-Анджелес. Масштабний протест "Без королів" також пройшов у Нью-Йорку.

Нагадаємо, 28 березня Трамп "обмовився", що хоче перейменувати Ормузьку протоку на свою честь.

Фокус також писав про те, що Трампу стає "трохи нудно" через війну в Ірані і він хоче "рухатись далі".