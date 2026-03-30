"До вподоби забирати нафту": Трамп розповів про справжні наміри США в Ірані

США хочуть "захопити нафту в Ірані" за сценарієм Венесуели, де американці мають намір "на невизначений термін" контролювати нафтову галузь після захоплення диктатора Ніколаса Мадуро.

"Чесно кажучи, мені найбільш до вподоби забирати нафту в Ірані, але деякі дурні люди в США кажуть: "Навіщо ти це робиш?". Але це дурні люди", — сказав президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Financial Times.

Журналісти зазначили, що для досягнення своєїх цілей в Ірані Трамп мав би захопити острів Харк — хаб, через який експортується більша частина іранської нафти.

"Можливо, ми захопимо острів Харк, а можливо, й ні. У нас є багато варіантів…Це також означало б, що нам довелося б деякий час залишатися там (на острові – ред.)…Я не думаю, що у них є якась оборона (острова Харк – ред.). Ми могли б захопити його дуже легко", — зазначив Трамп.

Водночас, попри погрози щодо блокування видобутку іранської нафти, Трамп підкреслив, що непрямі переговори між США та Іраном за посередництва пакистанських "посланців" просуваються успішно.

"У нас залишилося близько 3000 цілей — ми бомбили 13 000 цілей — і ще кілька тисяч цілей попереду…Угода може бути укладена досить швидко", — пояснив Трамп.

За його словами, в Ірані вже відбулася "зміна режиму".

"Люди, з якими ми маємо справу, — це зовсім інша група людей… (Вони, — ред.) дуже професійні", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, Трамп дозволив Росії продати Кубі тисячі барелів нафти.

Фокус також писав про те, як в США протестували мільйони людей, вимагаючи у Трампа "зняти корону".