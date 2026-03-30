Испания закрывает небо для США из-за ударов по Ирану: что известно о новом решении Мадрида

Испания закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в атаках на Иран.

Посадка и пролет будут разрешены только в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщила министр обороны Маргарита Роблес, пишет Reuters.

"Мы не позволяем ни использование военных баз, ни использование воздушного пространства для действий, связанных с войной в Иране", — сказала она журналистам в Мадриде.

Больше деталей об этом шаге сообщила испанская газета El Pais, ссылаясь на военные источники.

По информации собеседников издания, Испания не только запрещает использование своих баз Рота и Морон-де-ла-Фронтера истребителям и самолетам-заправщикам, участвующим в операции, но и закрывает доступ для американских самолетов, базирующихся в третьих странах, в частности в Великобритании и Франции.

Но другие задачи, предусмотренные двусторонним соглашением Мадрида и Вашингтона, продолжают выполняться. В частности, участие в материально-техническом обеспечении 80 тысяч военнослужащих США, дислоцированных в Европе.

"Это решение является частью уже принятого испанским правительством решения не участвовать и не способствовать войне, которая была начата в одностороннем порядке и с нарушением международного права", — также заявил министр экономики Испании Карлос Куэрпо, в интервью радио Cadena Ser, отвечая на вопрос, может ли это решение ухудшить отношения с США.

Напомним, что премьер Испании Педро Санчес был одним из самых ярых противников атак США и Израиля на Иран, назвав их безрассудными и незаконными. 3 марта стало известно, что Мадрид не предоставил США свои базы для атаки Тегерана.

Трамп в ответ пригрозил сократить торговлю с Мадридом. Президент США во время встречи с Фридрихом Мерцом подтвердил отказ Испании по базам и добавил, что Испания "вела себя ужасно".

В ответ глава Белого Дома добавил, что попросил министра финансов Скотта Бессента приостановить все торговые операции с Мадридом. По словам президента США, Испания имеет "прекрасных людей, но плохих лидеров".