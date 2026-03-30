Іспанія закриває небо для США через удари по Ірану: що відомо про нове рішеня Мадриду

Іспанія закрила свій повітряний простір для американських літаків, які беруть участь в атаках на Іран.

Посадка та проліт будуть дозволені лише в надзвичайних ситуаціях. Про це повідомила міністр оборони Маргарита Роблес, пише Reuters.

"Ми не дозволяємо ані використання військових баз, ані використання повітряного простору для дій, пов’язаних з війною в Ірані", — сказала вона журналістам у Мадриді.

Більше деталей про цей крок повідомила іспанська газета El Pais, посилаючись на військові джерела.

За інформацією співрозмовників видання, Іспанія не тільки забороняє використання своїх баз Рота та Морон-де-ла-Фронтера винищувачам і літакам-заправникам, які беруть участь в операції, а й закриває доступ для американських літаків, що базуються в третіх країнах, зокрема у Великій Британії та Франції.

Але інші завдання, передбачені двосторонньою угодою Мадрида та Вашингтона, продовжують виконуватися. Зокрема, участь у матеріально-технічному забезпеченні 80 тисяч військовослужбовців США, дислокованих у Європі.

"Це рішення є частиною вже прийнятого іспанським урядом рішення не брати участі та не сприяти війні, яка була розпочата в односторонньому порядку та з порушенням міжнародного права", — також заявив міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо, в інтерв'ю радіо Cadena Ser, відповідаючи на запитання, чи може це рішення погіршити відносини зі США.

Нагадаємо, що прем'єр Іспанії Педро Санчес був одним із найзапекліших противників атак США та Ізраїлю на Іран, назвавши їх безрозсудними та незаконними. 3 березня стало відомо, що Мадрид не надав США свої бази для атаки Тегерана.

Трамп у відповідь пригрозив скоротити торгівлю з Мадридом. Президент США під час зустрічі з Фрідріхом Мерцом підтвердив відмову Іспанії щодо баз та додав, що Іспанія "поводилася жахливо".

У відповідь очільник Білого Дому додав, що попросив міністра фінансів Скотта Бессента призупинити всі торгівельні операції з Мадридом. За словами президента США, Іспанія має "прекрасних людей, але поганих лідерів".