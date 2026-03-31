Пугают украинскую авиацию: ВС РФ устанавливают макеты советских ракет на "Шахеды", — "Флеш" (фото)

Российские войска начали устанавливать макеты ракет Р-60 на "Шахедах", которые запускают по территории Украины, чтобы запугать Воздушные силы ВСУ.

Целью россияне также ставят привлечение внимания перехватчиков "Шахедов", сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Враг начал устанавливать макеты ракет Р60 на Шахедах. Цель — напугать нашу авиацию и привлечь внимание перехватчиков", — написал "Флеш".

Он уточнил, что украинская авиация знает, как реагировать на такие вещи.

"А вот подразделений перехватчиков у нас много в разных родах войск и ведомствах, и, конечно, все будут стараться уничтожить такую "важную" цель, несмотря на ресурсы. На это и рассчитывает враг", — пояснил "Флеш".

Он также подчеркнул, что стоит подумать, по каким признакам можно отличить "Шахед" с фальшивыми ракетами от настоящей советской управляемой ракеты "ближнего боя" класса "воздух — воздух", которой и является Р-60.

Передняя часть макета ракеты Р-60 на "Шахеде" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Задняя часть макета ракеты Р-60 на "Шахеде" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Напомним, 29 марта "Флеш" заявил, что российские войска сбрасывают мины с части запущенных "Шахедов".

Фокус также писал о том, что Россия дистанционно минирует украинские города "Шахедами".