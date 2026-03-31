Лякають українську авіацію: ЗС РФ встановлюють макети радянських ракет на "Шахеди", — "Флеш" (фото)

Російські війська почали встановлювати макети ракет Р-60 на "Шахедах", які запускають по території України, щоб залякати Повітряні сили ЗСУ.

За мету росіяни також ставлять привернення уваги перехоплювачів "Шахедів", повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Ворог почав встановлювати макети ракет Р60 на Шахедах. Ціль — налякати нашу авіацію та привернути увагу перехоплювачів", — написав "Флеш".

Він уточнив, що українська авіація знає, як реагувати на такі речі.

"А ось підрозділів перехоплювачів у нас багато в різних родах військ і відомствах, і, звичайно, всі намагатимуться знищити таку "важливу" ціль, не зважаючи на ресурси. На це і розраховує ворог", — пояснив "Флеш".

Він також підкреслив, що варто подумати, за якими ознаками можна відрізнити "Шахед" з фальшивими ракетами від справжньої радянської керованої ракети "ближнього бою" класу "повітря — повітря", якою й є Р-60.

Передня частина макету ракети Р-60 на "Шахеді" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Задня частина макету ракети Р-60 на "Шахеді" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

