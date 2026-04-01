В Хмельницком из-за атаки "Шахеда" поднялся пожар: что известно о последствиях

В ночь на 1 апреля россияне атаковали "Шахедами" Хмельницкую область. В регионе работали силы противовоздушной обороны, а в самом областном центре поднялся пожар.

Из-за атаки российского БпЛА зафиксировано возгорание на территории одного из предприятий в Хмельницком. О последствиях сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что над локализацией возгорания в городе работают подразделения ГСЧС. Данных о погибших или травмированных в результате атаки на момент публикации обнаружено не было.

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин также прокомментировал атаку россиян.

"Ряд очередных террористических атак рашистов в громаде в течение последних суток. Продолжается пожар на одном из предприятий в городе", — написал чиновник.

Скриншот | сообщение мэра о последствиях атаки БпЛА на Хмельницкий

По данным Симчишина, в Хмельницком в результате атаки также повреждения получили окна жилых домов. На места, где обнаружены последствия, отправились все необходимые оперативные службы, точная информация устанавливается.

Стоит заметить, что в Telegram-каналах Хмельницкого также писали, что якобы во время ночной атаки в городе российский "Шахед" попал по частному жилому дому. Однако официально эту информацию на момент публикации не подтверждали.

Атака на Хмельницкий — что известно

Около 01:20 часов в ночь на среду Воздушные силы предупредили, что вражеские дроны зафиксированы в Днепропетровской, Хмельницкой и Полтавской областях. Через несколько минут мониторинговые каналы уточнили, что к городу приближается один российский беспилотник, из-за чего может быть шумно.

В местных каналах сообщали о звуках взрывов, которые были слышны в городе.

Напомним, в ночь на 31 марта россияне массированно атаковали "Шахедами" Украину: было известно о повреждении жилых домов и погибших.

Также в ночь на 31 марта враг сбросил две авиабомбы на жилой сектор в Сумской области: власти заявили о разрушениях и раненых.