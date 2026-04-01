У Хмельницькому через атаку "Шахеда" здійнялася пожежа: що відомо про наслідки

У ніч на 1 квітня росіяни атакували "Шахедами" Хмельницьку область. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони, а у самому обласному центрі здійнялася пожежа.

Через атаку російського БпЛА зафіксовано займання на території одного з підприємств у Хмельницькому. Про наслідки повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у своєму Telegram-каналі.

Чиновник зазначив, що над локалізацією займання у місті працюють підрозділи ДСНС. Даних щодо загиблих чи травмованих внаслідок атаки на момент публікації виявлено не було.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин також прокоментував атаку росіян.

"Низка чергових терористичних атак рашистів у громаді впродовж останньої доби. Триває пожежа на одному із підприємств у місті", — написав посадовець.

Скриншот | допис мера про наслідки атаки БпЛА на Хмельницький

За даними Симчишина, у Хмельницькому внаслідок атаки також пошкоджень зазнали вікна житлових будинків. На місця, де виявлені наслідки, відправилися всі необхідні оперативні служби, точна інформація встановлюється.

Варто зауважити, що у Telegram-каналах Хмельницького також писали, що нібито під час нічної атаки у місті російський "Шахед" влучив по приватному житловому будинку. Однак офіційно цієї інформації на момент публікації не підтверджували.

Атака на Хмельницький — що відомо

Близько 01:20 години у ніч на середу Повітряні сили попередили, що ворожі дрони зафіксовано у Дніпропетровській, Хмельницькій та Полтавській областях. Через кілька хвилин моніторингові канали уточнили, що до міста наближається один російський безпілотник, через що може бути гучно.

У місцевих каналах повідомляли про звуки вибухів, що було чутно у місті.

Нагадаємо, у ніч на 31 березня росіяни масовано атакували "Шахедами" Україну: було відомо про пошкодження житлових будинків та загиблих.

Також у ніч на 31 березня ворог скинув дві авіабомби на житловий сектор у Сумській області: влада заявила про руйнування та поранених.