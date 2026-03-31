ЗС РФ скинули дві керовані авіабомби у житловому секторі на Сумщині: є руйнування та поранені

30 березня російські війська завдали удару двома керованими авіабомбами по Глухівській громаді Сумської області, внаслідок чого було пошкоджено 15 приватних будинків.

Щонайменше 13 осіб постраждали через російський обстріл, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Росіяни скинули на Глухівську громаду дві керовані авіабомби — кількість постраждалих зросла до 13", — написав Григоров.

Він уточнив, що обидва влучання стались неподалік одне від одного: у житловому секторі.

"Під ударом — житловий сектор. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі", — зазначив Григоров.

За його словами, найменшій пораненій — лише 6 років. У момент удару дівчинка разом із батьком була вдома.

"Люди отримали травми різного ступеня тяжкості. Восьмеро постраждалих залишаються в лікарнях. Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, автомобілі. Усім постраждалим надається необхідна допомога", — наголосив Григоров, оприлюднивши фото наслідків російського удару по Глухівській громаді.

РФ скинула керовані авіабомби на Глухівську громаду Фото: Сумська ОВА/ Telegram

