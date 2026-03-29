ЗС РФ вдарили по Миколаївщині "Шахедами": більшість поранених — діти

Надвечір 28 березня російські окупаційні війська завдали удару "Шахедами" по Воскресенській громаді Миколаївської області, внаслідок чого було поранено вісім осіб.

Семеро з восьми постраждалих — діти, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Ввечері внаслідок атаки "шахедів" в Воскресенській громаді було поранено восьмеро людей, з них семеро діти", — написав Кім.

Він уточнив, що усіх поранених госпіталізували. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Зазначимо, що після 20:00 Повітряні сили ЗСУ попереджали про БПЛА, що летіли на Миколаївщину та сам Миколаїв зі сходу.

Нагадаємо, у ніч на 28 березня ЗС РФ вдарили по Одесі "Шахедами", де зруйнували пологовий будинок.

26 березня "Шахед" РФ врізався у багатоповерхівку у Дніпрі.