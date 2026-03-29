ВС РФ ударили по Николаевской области "Шахедами": большинство раненых — дети

К вечеру 28 марта российские оккупационные войска нанесли удар "Шахедами" по Воскресенской общине Николаевской области, в результате чего были ранены восемь человек.

Семеро из восьми пострадавших — дети, сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Вечером в результате атаки "шахедов" в Воскресенской общине были ранены восемь человек, из них семеро дети", — написал Ким.

Он уточнил, что всех раненых госпитализировали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Отметим, что после 20:00 Воздушные силы ВСУ предупреждали о БПЛА, летевших на Николаевщину и сам Николаев с востока.

Напомним, в ночь на 28 марта ВС РФ ударили по Одессе "Шахедами", где разрушили роддом.

26 марта "Шахед" РФ врезался в многоэтажку в Днепре.