ВС РФ сбросили две управляемые авиабомбы в жилом секторе в Сумской области: есть разрушения и раненые

30 марта российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по Глуховской общине Сумской области, в результате чего были повреждены 15 частных домов.

По меньшей мере 13 человек пострадали из-за российского обстрела, сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Россияне сбросили на Глуховскую общину две управляемые авиабомбы — количество пострадавших возросло до 13", — написал Григоров.

Он уточнил, что оба попадания произошли неподалеку друг от друга: в жилом секторе.

"Под ударом — жилой сектор. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре", — отметил Григоров.

По его словам, самой маленькой раненой — всего 6 лет. В момент удара девочка вместе с отцом была дома.

"Люди получили травмы различной степени тяжести. Восемь пострадавших остаются в больницах. Повреждены по меньшей мере 15 жилых домов, автомобили. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", — подчеркнул Григоров, обнародовав фото последствий российского удара по Глуховской общине.

РФ сбросила управляемые авиабомбы на Глуховскую громаду Фото: Сумская ОВА/ Telegram

РФ ударила кероаными авиабомбами по Глуховской общине Фото: Сумская ОВА/ Telegram

Напомним, в ночь на 29 марта ВС РФ ударили по Николаевской области "Шахедами".

В ночь на 28 марта ВС РФ ударили по Одессе "Шахедами", где разрушили роддом.