Масований обстріл України: РФ атакувала житлові будинки, є поранені та загиблий (фото)

У ніч на 31 березня російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні, завдавши ударів по низці регіонів. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, є загиблий і постраждалі.

Як повідомляє видання "Новини.LIVE", вибухи цієї ночі пролунали в Одесі, Сумах, Миколаєві, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Житомирській областях.

Загалом, за даними Повітряних сил, цієї ночі російські війська атакували Україну 289 ударними безпілотниками різних типів, зокрема близько 200 — "Шахедами".

До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Станом на ранок українська ППО знищила або подавила 267 ворожих дронів. Водночас зафіксовано влучання 20 безпілотників у 11 локаціях, а у шести місцях впали уламки збитих цілей.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", — йдеться в дописі.

Наслідки нічної атаки в Одеській області

В Одесі вранці ударний безпілотник влучив у балкон квартири на третьому поверсі багатоповерхівки. Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер. Унаслідок влучання пошкоджено фасад будинку, вибито вікна та зруйновано балкони з другого по четвертий поверх. На місці спалахнула пожежа, яку рятувальники швидко ліквідували. Постраждав 50-річний чоловік — він дістав різану рану передпліччя та отримує необхідну медичну допомогу. На місці працюють екстрені та комунальні служби.

У ДСНС уточнили, що удар припав по Київському району міста. Пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, зокрема фасад, скління та балкони кількох поверхів. За попередніми даними, травмована одна людина.

Обстріл Дніпропетровської області — наслідки

На Дніпропетровщині ворог атакував регіон понад 30 разів — застосовував безпілотники та артилерію. Як написав голова ОДА Олександр Ганжа, найбільше постраждав Криворізький район: у Зеленодольській, Карпівській та Апостолівській громадах зайнялася п’ятиповерхівка, ще три багатоквартирні будинки зазнали пошкоджень, зруйновано об’єкти інфраструктури. Поранення дістали двоє чоловіків віком 23 і 55 років.

Під ударами також опинилася Нікопольщина — обстрілів зазнали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Там пошкоджено підприємства, житлові будинки та магазини, знищено господарську споруду. У Синельниківському районі російські війська вдарили по Дубовиківській та Українській громадах — понівечено приватний будинок.

Наслідки атаки ЗС РФ по Дніпропетровській області Фото: Дніпропетровська ОДА

Удар ЗС РФ по Полтавській області — що відомо

У Полтавській області наслідки атаки виявилися найтрагічнішими. Як повідомив голова ОДА Віталій Дяківнич, за уточненою інформацією, одна людина загинула, ще троє зазнали поранень, двох із них госпіталізували. Серед постраждалих — дитина.

У ДСНС області додали, що в Полтаві внаслідок влучання зруйновано перекриття верхнього поверху багатоквартирного будинку. Рятувальники евакуювали мешканців і передали травмованих медикам. Загалом постраждали чотири особи, серед них двоє дітей. Також зафіксовано влучання в об’єкт виробничої інфраструктури та на відкритій території — усі пожежі оперативно ліквідовані.

Наслідки атаки ЗС РФ по Полтавській області Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 30 березня російські війська завдали удару двома керованими авіабомбами по Глухівській громаді Сумської області, внаслідок чого було пошкоджено 15 приватних будинків.

Також Фокус писав, що у ніч на 29 березня, росіяни вдарили по Україні "Кинджалом" та випустили понад 400 ударних БПЛА різних типів. Зокрема, під час цієї атаки ворог бив по цивільній та енергетичній інфраструктурі.