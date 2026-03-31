Масований обстріл України: РФ атакувала житлові будинки, є поранені та загиблий (фото)
У ніч на 31 березня російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні, завдавши ударів по низці регіонів. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, є загиблий і постраждалі.
Як повідомляє видання "Новини.LIVE", вибухи цієї ночі пролунали в Одесі, Сумах, Миколаєві, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Житомирській областях.
Загалом, за даними Повітряних сил, цієї ночі російські війська атакували Україну 289 ударними безпілотниками різних типів, зокрема близько 200 — "Шахедами".
До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Станом на ранок українська ППО знищила або подавила 267 ворожих дронів. Водночас зафіксовано влучання 20 безпілотників у 11 локаціях, а у шести місцях впали уламки збитих цілей.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", — йдеться в дописі.
Наслідки нічної атаки в Одеській області
В Одесі вранці ударний безпілотник влучив у балкон квартири на третьому поверсі багатоповерхівки. Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер. Унаслідок влучання пошкоджено фасад будинку, вибито вікна та зруйновано балкони з другого по четвертий поверх. На місці спалахнула пожежа, яку рятувальники швидко ліквідували. Постраждав 50-річний чоловік — він дістав різану рану передпліччя та отримує необхідну медичну допомогу. На місці працюють екстрені та комунальні служби.
У ДСНС уточнили, що удар припав по Київському району міста. Пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, зокрема фасад, скління та балкони кількох поверхів. За попередніми даними, травмована одна людина.
Обстріл Дніпропетровської області — наслідки
На Дніпропетровщині ворог атакував регіон понад 30 разів — застосовував безпілотники та артилерію. Як написав голова ОДА Олександр Ганжа, найбільше постраждав Криворізький район: у Зеленодольській, Карпівській та Апостолівській громадах зайнялася п’ятиповерхівка, ще три багатоквартирні будинки зазнали пошкоджень, зруйновано об’єкти інфраструктури. Поранення дістали двоє чоловіків віком 23 і 55 років.
Під ударами також опинилася Нікопольщина — обстрілів зазнали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Там пошкоджено підприємства, житлові будинки та магазини, знищено господарську споруду. У Синельниківському районі російські війська вдарили по Дубовиківській та Українській громадах — понівечено приватний будинок.
Удар ЗС РФ по Полтавській області — що відомо
У Полтавській області наслідки атаки виявилися найтрагічнішими. Як повідомив голова ОДА Віталій Дяківнич, за уточненою інформацією, одна людина загинула, ще троє зазнали поранень, двох із них госпіталізували. Серед постраждалих — дитина.
У ДСНС області додали, що в Полтаві внаслідок влучання зруйновано перекриття верхнього поверху багатоквартирного будинку. Рятувальники евакуювали мешканців і передали травмованих медикам. Загалом постраждали чотири особи, серед них двоє дітей. Також зафіксовано влучання в об’єкт виробничої інфраструктури та на відкритій території — усі пожежі оперативно ліквідовані.
Нагадаємо, що 30 березня російські війська завдали удару двома керованими авіабомбами по Глухівській громаді Сумської області, внаслідок чого було пошкоджено 15 приватних будинків.
Також Фокус писав, що у ніч на 29 березня, росіяни вдарили по Україні "Кинджалом" та випустили понад 400 ударних БПЛА різних типів. Зокрема, під час цієї атаки ворог бив по цивільній та енергетичній інфраструктурі.