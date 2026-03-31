Массированный обстрел Украины: РФ атаковала жилые дома, есть раненые и погибший (фото)

В ночь на 31 марта российские войска совершили очередную массированную атаку по Украине, нанеся удары по ряду регионов. В результате обстрелов повреждены жилые дома и инфраструктура, есть погибший и пострадавшие.

Как сообщает издание "Новости.LIVE", взрывы этой ночью прогремели в Одессе, Сумах, Николаеве, Запорожье, а также в Днепропетровской и Житомирской областях.

Всего, по данным Воздушных сил, этой ночью российские войска атаковали Украину 289 ударными беспилотниками различных типов, в том числе около 200 — "Шахедами".

К отражению атаки привлекли авиацию, зенитные подразделения, силы радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы. По состоянию на утро украинская ПВО уничтожила или подавила 267 вражеских дронов. В то же время зафиксировано попадание 20 беспилотников в 11 локациях, а в шести местах упали обломки сбитых целей.

Відео дня

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", — говорится в заметке.

Последствия ночной атаки в Одесской области

В Одессе утром ударный беспилотник попал в балкон квартиры на третьем этаже многоэтажки. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер. В результате попадания поврежден фасад дома, выбиты окна и разрушены балконы со второго по четвертый этаж. На месте вспыхнул пожар, который спасатели быстро ликвидировали. Пострадал 50-летний мужчина — он получил резаную рану предплечья и получает необходимую медицинскую помощь. На месте работают экстренные и коммунальные службы.

В ГСЧС уточнили, что удар пришелся по Киевскому району города. Поврежден девятиэтажный жилой дом, в частности фасад, остекление и балконы нескольких этажей. По предварительным данным, травмирован один человек.

Обстрел Днепропетровской области — последствия

В Днепропетровской области враг атаковал регион более 30 раз — применял беспилотники и артиллерию. Как написал председатель ОГА Александр Ганжа, больше всего пострадал Криворожский район: в Зеленодольской, Карповской и Апостоловской громадах загорелась пятиэтажка, еще три многоквартирных дома получили повреждения, разрушены объекты инфраструктуры. Ранения получили двое мужчин в возрасте 23 и 55 лет.

Под ударами также оказалась Никопольщина — обстрелам подверглись Никополь, Червоногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады. Там повреждены предприятия, жилые дома и магазины, уничтожена хозяйственная постройка. В Синельниковском районе российские войска ударили по Дубовиковской и Украинской громадах — поврежден частный дом.

Последствия атаки ВС РФ по Днепропетровской области

Удар ВС РФ по Полтавской области — что известно

В Полтавской области последствия атаки оказались самыми трагическими. Как сообщил председатель ОГА Виталий Дякивнич, по уточненной информации, один человек погиб, еще трое получили ранения, двое из них госпитализированы. Среди пострадавших — ребенок.

В ГСЧС области добавили, что в Полтаве в результате попадания разрушено перекрытие верхнего этажа многоквартирного дома. Спасатели эвакуировали жителей и передали травмированных медикам. Всего пострадали четыре человека, среди них двое детей. Также зафиксировано попадание в объект производственной инфраструктуры и на открытой территории — все пожары оперативно ликвидированы.

Последствия атаки ВС РФ по Полтавской области

Напомним, что 30 марта российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по Глуховской общине Сумской области, в результате чего были повреждены 15 частных домов.

Также Фокус писал, что в ночь на 29 марта, россияне ударили по Украине "Кинжалом" и выпустили более 400 ударных БПЛА различных типов. В частности, во время этой атаки враг бил по гражданской и энергетической инфраструктуре.