РФ выпустила по Украине почти 450 БПЛА и "Кинжал": пострадали дети, есть попадания по энергетике

В ночь на воскресенье, 29 марта, россияне ударили по Украине "Кинжалом" и выпустили более 400 ударных БПЛА различных типов. Зафиксировано попадание 16 дронов.

Вооруженные силы РФ атаковали Украину аэробаллистической ракетой "Кинжал" и выпустили 442 ударных беспилотника, около 300 из которых "Шахеды". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушной обороной сбито или подавлено 380 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов.

Инфографика Воздушных сил ВСУ Фото: Воздушные силы ВСУ

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 14 локациях, говорится в сообщении.

Киевская область

В Белоцерковской громаде зафиксировано падение обломков вражеских целей, проинформировали в горсовете.

В нежилом помещении возник пожар, продолжается его ликвидация.

Одесская область

Пожар в гараже после удара дрона

Россияне ночью нанесли коварные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре региона, сообщил глава ОВА Олег Кипер, добавив, что поврежден объект энергетики.

Один из дронов попал в частный жилой дом, частично разрушив фасад. Также есть повреждения на территории дачного кооператива.

Пожары оперативно ликвидированы. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Впрочем, из-за атаки в ряде населенных пунктов фиксируются перебои с электроснабжением.

Николаевская область

В результате атаки и падения обломков БПЛА на территории общественного места отдыха в Воскресенской громаде Николаевского района пострадали две женщины в возрасте 40 и 18 лет, пять девушек и трое парней в возрасте от 10 до 16 лет, сообщил глава ОГА Виталий Ким.

Старшая из женщин и две девочки 13 и 15 лет находятся в тяжелом состоянии, остальные шестеро пострадавших детей — в состоянии средней тяжести.

Повреждены три частных домовладения, три магазина и автомобиль.

Кроме того, в Вознесенском районе повреждены окна учебного заведения и линия электропередач, а в Куцурубской и Очаковской громадах повреждены автомобиль и линия электропередач.

Черниговская область

Ликвидация пожара в Черниговской области Фото: ГСЧС

Российские БпЛА нанесли удар по городу Новгород-Северский, сообщили в ГСЧС.

В результате атаки возник пожар складского здания на площади 200 кв. м. Спасатели ликвидировали возгорание, но тушение осложнялось постоянными воздушными тревогами.

Днепропетровская область

Враг атаковал Никопольский, Криворожский, Днепровский и Синельниковский районы области, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

Повреждения получила жилая инфраструктура.

Подразделения ПвК "Восток" уничтожили 20 ударных БпЛА врага.

Хмельницкая область

В области работали силы противовоздушной обороны, есть сбития, проинформировал глава ОВА Сергей Тюрин.

В результате атаки возникли перебои с электроснабжением, но энергетики в кратчайшие сроки запитали всех пользователей. Информация о погибших, травмированных не поступала.

Фото: скриншот

На момент выхода материала воздушная тревога в большинстве регионов Украины продолжается.

Напомним, в ночь на 28 марта ВС РФ ударили по Одессе "Шахедами", где разрушили роддом.

Также Фокус писал, что вражеские дроны попали в жилой дом и в промышленные объекты в Полтавском районе.