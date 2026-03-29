РФ выпустила по Украине почти 450 БПЛА и "Кинжал": пострадали дети, есть попадания по энергетике
В ночь на воскресенье, 29 марта, россияне ударили по Украине "Кинжалом" и выпустили более 400 ударных БПЛА различных типов. Зафиксировано попадание 16 дронов.
Вооруженные силы РФ атаковали Украину аэробаллистической ракетой "Кинжал" и выпустили 442 ударных беспилотника, около 300 из которых "Шахеды". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Противовоздушной обороной сбито или подавлено 380 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов.
Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 14 локациях, говорится в сообщении.
Киевская область
В Белоцерковской громаде зафиксировано падение обломков вражеских целей, проинформировали в горсовете.
В нежилом помещении возник пожар, продолжается его ликвидация.
Одесская область
Россияне ночью нанесли коварные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре региона, сообщил глава ОВА Олег Кипер, добавив, что поврежден объект энергетики.
Один из дронов попал в частный жилой дом, частично разрушив фасад. Также есть повреждения на территории дачного кооператива.
Пожары оперативно ликвидированы. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Впрочем, из-за атаки в ряде населенных пунктов фиксируются перебои с электроснабжением.
Николаевская область
В результате атаки и падения обломков БПЛА на территории общественного места отдыха в Воскресенской громаде Николаевского района пострадали две женщины в возрасте 40 и 18 лет, пять девушек и трое парней в возрасте от 10 до 16 лет, сообщил глава ОГА Виталий Ким.
Старшая из женщин и две девочки 13 и 15 лет находятся в тяжелом состоянии, остальные шестеро пострадавших детей — в состоянии средней тяжести.
Повреждены три частных домовладения, три магазина и автомобиль.
Кроме того, в Вознесенском районе повреждены окна учебного заведения и линия электропередач, а в Куцурубской и Очаковской громадах повреждены автомобиль и линия электропередач.
Черниговская область
Российские БпЛА нанесли удар по городу Новгород-Северский, сообщили в ГСЧС.
В результате атаки возник пожар складского здания на площади 200 кв. м. Спасатели ликвидировали возгорание, но тушение осложнялось постоянными воздушными тревогами.
Днепропетровская область
Враг атаковал Никопольский, Криворожский, Днепровский и Синельниковский районы области, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
Повреждения получила жилая инфраструктура.
Подразделения ПвК "Восток" уничтожили 20 ударных БпЛА врага.
Хмельницкая область
В области работали силы противовоздушной обороны, есть сбития, проинформировал глава ОВА Сергей Тюрин.
В результате атаки возникли перебои с электроснабжением, но энергетики в кратчайшие сроки запитали всех пользователей. Информация о погибших, травмированных не поступала.
На момент выхода материала воздушная тревога в большинстве регионов Украины продолжается.
