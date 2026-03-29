РФ випустила по Україні майже 450 БПЛА і "Кинджал": постраждали діти, є влучання по енергетиці

У ніч на неділю, 29 березня, росіяни вдарили по Україні "Кинджалом" та випустили понад 400 ударних БПЛА різних типів. Зафіксовано влучання 16 дронів.

Збройні сили РФ атакували Україну аеробалістичною ракетою "Кинджал" та випустили 442 ударних безпілотника, близько 300 з яких "Шахеди". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряною обороною збито або ж подавлено 380 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 14 локаціях, йдеться у повідомленні.

Київська область

У Білоцерківській громаді зафіксовано падіння уламків ворожих цілей, поінформували в міськраді.

У нежитловому приміщенні виникла пожежа, триває її ліквідація.

Одеська область



Росіяни вночі завдали підступних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі регіону, повідомив глава ОВА Олег Кіпер, додавши, що пошкоджено об'єкт енергетики.

Один з дронів влучив у приватний житловий будинок, частково зруйнувавши фасад. Також є пошкодження на території дачного кооперативу.

Пожежі оперативно ліквідовані. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Утім, через атаку в низці населених пунктів фіксуються перебої з електропостачанням.

Миколаївська область

Унаслідок атаки та падіння уламків БпЛА на території громадського місця відпочинку у Воскресенській громаді Миколаївського району постраждало дві жінки віком 40 та 18 років, п'ять дівчат та троє хлопців віком від 10 до 16 років, повідомив глава ОВА Віталій Кім.

Старша з жінок та двоє дівчат 13 й 15 років перебувають у тяжкому стані, інші шестеро постраждалих дітей – у стані середньої тяжкості.

Пошкоджено три приватні домоволодіння, три магазини та автомобіль.

Окрім того, у Вознесенському районі пошкоджено вікна навчального закладу та лінію електропередач, а у Куцурубській та Очаківській громадах пошкоджено автомобіль та лінію електропередач.

Чернігівська область

Фото: ДСНС

Російські БпЛА завдали удару по місту Новгород-Сіверський, повідомили у ДСНС.

Унаслідок атаки виникла пожежа складської будівлі на площі 200 кв. м. Рятувальники ліквідували загоряння, але гасіння ускладнювалося постійними повітряними тривогами.

Дніпропетровська область

Ворог атакував Нікопольський, Криворізький, Дніпровський та Синельниківський райони області, повідомив глава ОВА Олександр Ганжа.

Пошкодження отримала житлова інфраструктура.

Підрозділи ПвК "Схід" знищили 20 ударних БпЛА ворога.

Хмельницька область

В області працювали сили протиповітряної оборони, є збиття, поінформував глава ОВА Сергій Тюрін.

Внаслідок атаки виникли перебої з електропостачанням, але енергетики в найкоротші строки заживили всіх користувачів. Інформація про загиблих, травмованих не надходила.



На момент виходу матеріалу повітряна тривога у більшості регіонів України триває.

