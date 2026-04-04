Россия ночью запустила почти 300 дронов по Украине: есть попадания и пострадавшие

В ночь на субботу 4 апреля россияне атаковали украинские города 286 ударными БпЛА, около 200 из которых — "Шахеды". Попадания зафиксированы на 10 локациях.

Воздушное нападение российских БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны. Об этом информируют в Воздушных силах ВСУ.

По предварительным данным, на севере, юге, востоке и центре страны противовоздушной обороной сбито или подавлено 260 вражеских дронов.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Зафиксировано попадание 11 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

Киев

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщал об атаке в Дарницком районе. По его информации, на крыше нежилого здания возник пожар.

Столичные спасатели уточнили, что в результате попадания вражеского БпЛА возник пожар на площади 125 кв.м на первом этаже трехэтажного офисно-складского здания.

Жертв и пострадавших, как сообщается, нет.

Сумы

Ночью в Заречном районе Сум прогремели три взрыва, сообщал и.о. городского головы Артем Кобзарь.

Было зафиксировано попадание БпЛА в многоквартирный жилой дом, в результате чего возник пожар. Также зафиксировано попадание во дворе в этом же районе.

В ГСЧС сообщили, что ударные БпЛА попали в 16-ти этажный дом и частный жилой сектор.

Предварительно травмированы 7 человек, среди них — один ребенок.

Полиция уточняет, что повреждены многоквартирные дома, транспортные средства и инженерные сети. По предварительным данным, травмированы 11 человек, среди них 15-летний ребенок.

Харьков

В Харькове зафиксировано падение обломков дронов в Киевском и Салтовском районах. Сейчас — без пострадавших, сообщал городской голова Игорь Терехов.

Днепропетровская область

Противовоздушная оборона уничтожила 10 вражеских дронов в разных районах области, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

По состоянию на утро 4 апреля более 20 раз ВС РФ атаковали Никопольский и Синельниковский районы области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Пострадали 5-месячный и 6-летний мальчики и женщина 41 года, которые сейчас находятся на амбулаторном лечении.

Полтавская область

Российские БпЛА атаковали промышленно-производственные предприятия в Полтавском районе, в результате прямых попаданий возникли пожары, сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич.

Обошлось без пострадавших, подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий.

Черниговская область

Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в областном центре, сообщили в городском совете.

По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.

На момент выхода материала в некоторых регионах Украины воздушная тревога продолжалась из-за угрозы БПЛА.

Напомним, утром 4 апреля в Киеве объявили воздушную тревогу. В столице были слышны звуки взрывов.

