Росія вночі запустила майже 300 дронів по Україні: є влучання та постраждалі

У ніч на суботу 4 квітня росіяни атакували українські міста 286 ударними БпЛА, близько 200 з яких — "Шахеди". Влучання зафіксовано на 10 локаціях.

Повітряний напад російських БПЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.

За попередніми даними, на півночі, півдні, сході та центрі країни протиповітряною обороною збито або ж подавлено 260 ворожих дронів.

Знищені цілі (інфографіка) Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Київ

Рятувальники у Києві Фото: ДСНС

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомляв про атаку у Дарницькому районі. За його інформацією, на даху нежитлової будівлі виникла пожежа.

Столичні рятувальники уточнили, що внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа на площі 125 кв.м на першому поверсі триповерхової офісно-складської будівлі.

Відео дня

Рятувальники після гасіння пожежі Фото: ДСНС

Жертв і постраждалих, як повідомляється, немає.

Суми

Палає багатоповерхівка у Сумах Фото: ДСНС

Вночі у Зарічному районі Сум пролунали три вибухи, повідомляв в.о. міського голови Артем Кобзар.

Було зафіксовано влучання БпЛА в багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа. Також зафіксовано влучання у дворі в цьому ж районі.

У ДСНС повідомили, що ударні БпЛА влучили у 16-ти поверховий будинок та приватний житловий сектор.

Рятувальники у Сумах Фото: ДСНС

Попередньо травмовано 7 людей, серед них — одна дитина.

Поліція уточнює, що пошкоджено багатоквартирні будинки, транспортні засоби та інженерні мережі. За попередніми даними, травмовано 11 осіб, серед них 15-річна дитина.

Харків

У Харкові зафіксовано падіння уламків дронів у Київському та Салтівському районах. Наразі — без постраждалих, повідомляв міський голова Ігор Терехов.

Дніпропетровська область

Наслідки удару ЗС РФ Фото: Дніпропетровська ОДА

Протиповітряна оборона знищила 10 ворожих дронів у різних районах області, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Станом на ранок 4 квітня понад 20 разів ЗС РФ атакували Нікопольський та Синельниківський райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Постраждали 5-місячний і 6-річний хлопчики та жінка 41 року, які наразі знаходяться на амбулаторному лікуванні.

Полтавська область

Російські БпЛА атакували промислово-виробничі підприємства у Полтавському районі, унаслідок прямих влучань виникли пожежі, повідомив глава ОВА Віталій Дяківнич.

Обійшлося без постраждалих, підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків.

Чернігівська область

Вночі ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури у обласному центрі, повідомили у міській раді.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Карта повітряних тривог Фото: скріншот

На момент виходу матеріалу у деяких регіонах України повітряна тривога тривала через загрозу БПЛА.

