У российской армии есть важное преимущество во время весеннего наступления в Украине: будет ли у врага успех, — NYT

Весной РФ снова перешла в наступление в Украине. После того, как ВСУ провели успешные контрнаступления на ключевом отрезке фронта.

Российская армия пытается вернуть себе наступательный импульс, воспользовавшись потеплением, которое было утрачено зимой. Об этом пишет The New York Times.

"Россия имеет преимущество в численности войск и материальных ресурсах и будет пытаться использовать эти преимущества, опираясь на важный весенний фактор: листья, которые помогают скрыть наступающие войска от вездесущих дронов, выслеживающих и атакующих почти все, что движется", — пишет СМИ.

Как зеленые растения могут помочь России

Теперь, когда наступление войск на танках и других бронемашинах в прошлом. большинство атак проходят пешком, а сами военные продвигаются небольшими группами, чтобы их не обнаружил враг.

На востоке и юге Украины, где происходят главные боевые действия, почти нет лесов, поэтому солдаты часто движутся вдоль лесополос, граничащих с полями.

Поэтому украинские военные и РФ имеют преимущество благодаря растительному покрову, говорит майор 14-й бригады Национальной гвардии Украины Владислав Вишталюк, который воюет возле Мирнограда в Донецкой области.

"Листья на лесополосах, которые еще относительно неповреждены, значительно уменьшат видимость, затрудняя обнаружение врага. Но это также усложнит врагу обнаружение наших позиций", — сказал он.

Зато командир Первого отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины Дмитрий Филатов, который воюет в Запорожье, считает, что растения будут помогать больше России, чем Украине.

"Как только появятся листья, это даст большее преимущество врагу, ведь у них больше личного состава, больше пехоты. Они будут нести меньшие потери и будут иметь больше возможностей для маскировки", — пояснил он.

Авторы публикации отмечают, что растения помогут с маскировкой особенно вдоль реки Днепр в Запорожье.

"Почва здесь настолько плодородная, что все цветет очень, очень быстро", — подчеркнул подполковник Олег Тягнибок, командир батальона беспилотников в 128-й отдельной тяжеломеханизированной бригаде Украины.

Поэтому российские оккупанты продвигаются через водохранилище на реке, которое высохло после того, как в 2023 году РФ разрушила Каховскую ГЭС.

"В водохранилище выросли очень густые заросли деревьев, высотой в несколько раз больше человека. Враг имеет возможность накапливать силы и маневрировать там, имея максимальное прикрытие", — рассказал Тягнибок.

Повторит ли Россия сценарий 2025 года

Когда в официальных сообщениях с фронта говорится об усилении российских атак по всей линии фронта в последние дни, военные ожидают, что в этом году ситуация повторится.

"Я думаю, что ситуация повторится этой весной. Не просто думаю — я уверен", — подчеркнул Филатов.

Он считает, что РФ "этой весной снова достигнет определенных успехов". Но он уверен, что такие успехи не "повлекут прорыв фронта".

Зато военные аналитики добавили, что успехи Украины на фронте связаны с зимними условиями, потому что передвижение российской армии затруднялось из-за морозной погоды и отсутствия растительности.

"В войне есть сильный сезонный аспект. Большинство командиров говорят, что холодная погода способствует защитникам, а не нападающим", — высказался старший научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики Роб Ли.

Есть ли угроза для украинских городов

По мнению украинских военных, их меньше беспокоит то, что оккупанты захватят территорию, а больше то, что враг близко подойдет к гражданским городам, а после жизнь гражданского населения станет невозможной из-за постоянных атак дронов.

"Славянск и Краматорск, два восточных города, которые Россия стремится захватить, являются тому наглядным примером. Они расположены примерно в 16 км от линии фронта и, по словам военных экспертов, в этом году, вероятно, останутся под контролем Украины. Но останутся ли они безопасными для более 250 000 жителей, которые все еще там живут, — неизвестно. В прошлом месяце местные власти приказали эвакуировать детей из некоторых районов Славянска в ответ на растущую угрозу", — пишут авторы NYT.

Поэтому эти линии из растительности являются советским наследием, когда деревья использовали для защиты посевов от ветра.

"Сейчас они используются войсками для укрытия от огня противника или перегруппировки перед атакой. Они также стали путями для войск, которые пытаются захватить территорию или отступить от линии фронта", — пишут в издании.

