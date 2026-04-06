У російської армії є важлива перевага під час весняного наступу в Україні: чи буде у ворога успіх, — NYT

Навесні РФ знову перейшла у наступ в Україні. Після того, як ЗСУ провели успішні контрнаступи на ключовому відрізку фронту.

Російська армія намагається повернути собі наступальний імпульс, скориставшись потеплінням, що був втрачений взимку. Про це пише The New York Times.

"Росія має перевагу в чисельності військ та матеріальних ресурсах і намагатиметься використати ці переваги, спираючись на важливий весняний фактор: листя, яке допомагає приховати наступаючі війська від всюдисущих дронів, що вистежують і атакують майже все, що рухається", — пише ЗМІ.

Як зелені рослини можуть допомогти Росії

Тепер, коли наступ військ на танках та інших бронемашинах у минулому. більшість атак проходять пішки, а самі військові просуваються невеликими групами, щоб їх не виявив ворог.

На сході та півдні України, де відбуваються головні бойові дії, майже нема лісів, тому солдати часто рухаються вздовж лісосмуг, які межують із полями.

Тому українські військові та РФ мають перевагу завдяки рослинному покриву, каже майор 14-ї бригади Національної гвардії України Владислав Вішталюк, який воює біля Мирнограда на Донеччині.

"Листя на лісосмугах, яке ще відносно неушкоджене, значно зменшить видимість, ускладнюючи виявлення ворога. Але це також ускладнить ворогу виявлення наших позицій", — сказав він.

Натомість командир Першого окремого штурмового полку Збройних сил України Дмитро Філатов, який воює на Запоріжжі, вважає, що рослини будуть допомагати більше Росії, аніж Україні.

"Як тільки з’явиться листя, це дасть більшу перевагу ворогу, адже у них більше особового складу, більше піхоти. Вони зазнаватимуть менших втрат і матимуть більше можливостей для маскування", — пояснив він.

Автори публікації наголошують, що рослини допоможуть з маскуванням особливо уздовж річки Дніпро на Запоріжжі.

"Ґрунт тут настільки родючий, що все цвіте дуже, дуже швидко", — підкреслив підполковник Олег Тягнибок, командир батальйону безпілотників у 128-й окремій важкомеханізованій бригаді України.

Тож російські окупанти просуваються через водосховище на річці, яке висохло після того, як у 2023 році РФ зруйнувала Каховську ГЕС.

"У водосховищі виросли дуже густі зарості дерев, висотою у кілька разів більше за людину. Ворог має можливість накопичувати сили та маневрувати там, маючи максимальне прикриття", — розповів Тягнибок.

Чи повторить Росія сценарій 2025 року

Коли в офіційних повідомленнях з фронту йдеться про посилення російських атак по всій лінії фронту в останні дні, військові очікують, що цього року ситуація повториться.

"Я думаю, що ситуація повториться цієї весни. Не просто думаю — я впевнений", — наголосив Філатов.

Він вважає, що РФ "цієї весни знову досягне певних успіхів". Але він впевнений, що такі успіхи не "спричинять прорив фронту".

Натомість військові аналітики додали, що успіхи України на фронті повʼязані із зимовими умовами, бо пересування російської армії ускладнювалося через морозну погоду та відсутність рослинності.

"У війні є сильний сезонний аспект. Більшість командирів кажуть, що холодна погода сприяє захисникам, а не нападникам", — висловився старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.

Чи є загроза для українських міст

На думку українських військових, їх менше турбує те, що окупанти захоплять територію, а більше те, що ворог близько підійде до цивільних міст, а після життя цивільного населення стане неможливим через постійні атаки дронів.

"Слов’янськ і Краматорськ, два східні міста, які Росія прагне захопити, є тому наочним прикладом. Вони розташовані приблизно за 16 км від лінії фронту і, за словами військових експертів, цього року, ймовірно, залишаться під контролем України. Але чи залишаться вони безпечними для понад 250 000 мешканців, які все ще там живуть, — невідомо. Минулого місяця місцева влада наказала евакуювати дітей з деяких районів Слов’янська у відповідь на зростаючу загрозу", — пишуть автори NYT.

Відтак ці лінії з рослинності є радянською спадщиною, коли дерева використовували для захисту посівів від вітру.

"Зараз вони використовуються військами для укриття від вогню противника або перегрупування перед атакою. Вони також стали шляхами для військ, які намагаються захопити територію або відступити від лінії фронту", — пишуть у виданні.

