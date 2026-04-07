Россия ударила по складу производителя сухариков Flint и орешков Big Bob в Павлограде (фото)

7 апреля российские дроны в Павлограде Днепропетровской области атаковали склад со снеками группы компаний Star Brands, которые производят сухарики Flint, орешки Big Bob, чипсы Chipster's, муку "Хуторок" и еще десяток торговых марок.

Пожар уничтожил около 5 500 кв. м, люди не пострадали. Об этом сообщает сама компания.

В сообщении говорится, что удар произошел около 02:20, после попаданий произошло возгорание основного здания склада. Все работники ночной смены успели перейти в укрытие — погибших нет, госпитализация никому не понадобилась.

Пожар был локализован и полностью ликвидирован. На объекте хранились сырье и готовая продукция, подготовленная к отгрузке.

"Материальные потери — это вызов, но люди — наш главный приоритет. Сейчас наша логистическая команда работает в экстренном режиме: внедряем план перемаршрутизации доставок, чтобы партнеры и клиенты получили заказ вовремя", — говорится в сообщении руководства Snack Production.

Атака на склады Star Brands в Павлограде

Стоит отметить, что это уже третья атака на объекты Star Brands за последний год.

Также российские войска 7 апреля осуществили обстрел центра Прилук на Черниговщине, который привел к пожару в здании местного горсовета. Местные жители сообщают о серии взрывов в городе, которые вызвали панику и разрушения.

17 марта во время обстрела Черниговской области в Городне зафиксировали попадание ударного беспилотника в двухэтажное здание, где размещаются окружная прокуратура и РТЦК и СП.