Росія вдарила по складу виробника сухариків Flint і горішків Big Bob у Павлограді (фото)

7 квітня російські дрони в Павлограді Дніпропетровської області атакували склад зі снеками групи компаній Star Brands, які виробляють сухарики Flint, горішки Big Bob, чіпси Chipster’s, борошно "Хуторок" та ще десяток торгових марок.

Пожежа знищила близько 5 500 кв. м, люди не постраждали. Про це повідомляє сама компанія.

У повідомленні йдеться, що удар стався близько 02:20, після влучань сталося загоряння основної будівлі складу. Усі працівники нічної зміни встигли перейти до укриття — загиблих немає, госпіталізація нікому не знадобилася.

Пожежу було локалізовано та повністю ліквідовано. На обʼєкті зберігалися сировина та готова продукція, підготовлена до відвантаження.

"Матеріальні втрати – це виклик, але люди – наш головний пріоритет. Наразі наша логістична команда працює в екстреному режимі: впроваджуємо план перемаршрутизації доставок, щоб партнери та клієнти отримали замовлення вчасно", – йдеться у повідомленні керівництва Snack Production.

Атака на склади Star Brands у Павлограді

Варто зазначити, що це вже третя атака на обʼєкти Star Brands за останній рік.

Також російські війська 7 квітня здійснили обстріл центру Прилук на Чернігівщині, який призвів до пожежі в будівлі місцевої міськради. Місцеві мешканці повідомляють про серію вибухів у місті, які спричинили паніку та руйнування.

17 березня під час обстрілу Чернігівської області в Городні зафіксували влучання ударного безпілотника у двоповерхову будівлю, де розміщуються окружна прокуратура та РТЦК і СП.