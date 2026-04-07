Украина столкнулась с дефицитом мини-реактивных двигателей для ударных дронов, — Reuters

Украина столкнулась с нехваткой миниатюрных реактивных двигателей для ударных беспилотников, что сдерживает развитие программы дальнобойных атак по целям в России. Речь идет о ключевых компонентах для скоростных дронов, которые производят компании из Европы, в частности PBS Group, JetCat и Destinus.

Специализированные производители мини-реактивных двигателей по всей Европе наращивают производство и инвестиции, чтобы предотвратить неизбежный дефицит поставок, который угрожает затормозить программу Украины по разработке дальнобойных беспилотников на критическом этапе войны с Россией, сообщает информационное агенство Reuters.

Мини-дроны с турбореактивным двигателем быстрее моделей с пропеллерным двигателем и намного дешевле крылатых ракет. Они позволяют Украине наносить удары глубоко внутри территории, удерживаемой Россией, конкурируя с более совершенными российскими системами, такими как "Герань-5".

Но дефицит мини-двигателей вызывает беспокойство относительно потенциального дефицита поставок дальнобойных дронов, сообщили агентству Reuters более десятка экспертов по вооружению, компаний и чиновников.

"В Европе существует огромное "узкое место" в производстве мини-реактивных двигателей", — сказал Фабиан Хоффманн, старший научный сотрудник Норвежского колледжа оборонного университета, добавив, что этот сектор также является ключевым для уменьшения зависимости Европы от Соединенных Штатов.

Источник в украинской оборонной промышленности заявил, что дефицит мини-двигателей, "вероятно, был главным фактором, ограничивающим количество произведенных ракетных беспилотников", назвав это "большой проблемой для нашей ракетной программы".

Мария Попова, операционный директор Украинского совета оборонной промышленности, крупнейшей ассоциации частных производителей оружия, согласилась с существованием ограниченного рынка турбореактивных двигателей для беспилотников, а также материалов, необходимых для их производства.

"Предложения остаются ограниченными как в мире, так и, что более остро, в Украине", — сказала она.

Кроме дальнобойных ударных беспилотников, мини-реактивные двигатели питают барражирующие боеприпасы и ракеты-перехватчики. Поскольку до вторжения России в Украину в 2022 году мало кто из европейских производителей производил их в больших масштабах, наращивание производства оказалось сложной задачей.

Чешская компания PBS Group, один из немногих производителей, работавших в начале войны, увеличила производство в пять раз с 2023 года и ожидает, что до конца этого года этот показатель вырастет в восемь раз, поскольку спрос в Украине растет.

"Наши возможности исчерпаны до предела. Мы инвестируем значительные средства в расширение производства", — сказал агентству Reuters главный глобальный директор PBS Станислав Лиснер

PBS подписала соглашение о разработке нового двигателя через совместное предприятие с украинской компанией "Ивченко-Прогресс" в рамках переговоров, которые могут включать совместное производство. Турбореактивные двигатели PBS обеспечивают работу дронов глубокого удара, таких как "Паляница", которые могут развивать скорость до 900 километров в час. Они конкурируют с российскими беспилотниками "Герань-5" с реактивным двигателем, которые могут пролетать почти 1000 км со скоростью до 600 км/ч и перевозить полезную нагрузку весом около 90 килограммов.

Мини-турбореактивные двигатели, обычно диаметром менее 30 сантиметров, изготавливаются из легких материалов, таких как титановые сплавы, часто с использованием компонентов, напечатанных на 3D-принтере, и генерируют достаточную тягу для переноса взрывчатых полезных грузов на большие расстояния.

Хотя Россия закупает некоторые двигатели из Китая, согласно данным европейских специалистов по безопасности и документам, Украина полагается на небольшую группу европейских поставщиков, включая PBS, немецкую JetCat и нидерландскую Destinus.

Некоторые украинские производители беспилотников работают над собственной разработкой двигателей, чтобы уменьшить зависимость от поставщиков, но производство остается ограниченным. Украинские инженеры также тестируют недорогой импульсный реактивный двигатель, представленный в декабре и известный как "Гром-17", предназначенный для беспилотников-перехватчиков.

