Україна зіткнулася з дефіцитом міні-реактивних двигунів для ударних дронів, — Reuters

Україна зіткнулася з нестачею мініатюрних реактивних двигунів для ударних безпілотників, що стримує розвиток програми далекобійних атак по цілях у Росії. Йдеться про ключові компоненти для швидкісних дронів, які виробляють компанії з Європи, зокрема PBS Group, JetCat і Destinus.

Спеціалізовані виробники міні-реактивних двигунів по всій Європі нарощують виробництво та інвестиції, щоб запобігти неминучому дефіциту поставок, який загрожує загальмувати програму України з розробки далекобійних безпілотників на критичному етапі війни з Росією, повідомляє інформаційне агенство Reuters.

Міні-дрони з турбореактивним двигуном швидші за моделі з пропелерним двигуном і набагато дешевші за крилаті ракети. Вони дозволяють Україні завдавати ударів глибоко всередині території, що утримується Росією, конкуруючи з більш досконалими російськими системами, такими як "Герань-5".

Але дефіцит міні-двигунів викликає занепокоєння щодо потенційного дефіциту поставок далекобійних дронів, повідомили агентству Reuters понад десяток експертів з озброєння, компаній та урядовців.

"У Європі існує величезне "вузьке місце" у виробництві міні-реактивних двигунів", — сказав Фабіан Гоффманн, старший науковий співробітник Норвезького коледжу оборонного університету, додавши, що цей сектор також є ключовим для зменшення залежності Європи від Сполучених Штатів.

Джерело в українській оборонній промисловості заявило, що дефіцит міні-двигунів, "ймовірно, був головним фактором, що обмежує кількість вироблених ракетних безпілотників", назвавши це "великою проблемою для нашої ракетної програми".

Марія Попова, операційний директор Української ради оборонної промисловості, найбільшої асоціації приватних виробників зброї, погодилася з існуванням обмеженого ринку турбореактивних двигунів для безпілотників, а також матеріалів, необхідних для їх виробництва.

"Пропозиції залишаються обмеженими як у світі, так і, що більш гостро, в Україні", — сказала вона.

Окрім далекобійних ударних безпілотників, міні-реактивні двигуни живлять барражувальні боєприпаси та ракети-перехоплювачі. Оскільки до вторгнення Росії в Україну у 2022 році мало хто з європейських виробників виробляв їх у великих масштабах, нарощування виробництва виявилося складним завданням.

Чеська компанія PBS Group, один з небагатьох виробників, що працювали на початку війни, збільшила виробництво у п'ять разів з 2023 року та очікує, що до кінця цього року цей показник зросте у вісім разів, оскільки попит в Україні зростає.

"Наші можливості вичерпані до межі. Ми інвестуємо значні кошти в розширення виробництва", — сказав агентству Reuters головний глобальний директор PBS Станіслав Ліснер

PBS підписала угоду про розробку нового двигуна через спільне підприємство з українською компанією "Івченко-Прогрес" у рамках переговорів, які можуть включати спільне виробництво. Турбореактивні двигуни PBS забезпечують роботу дронів глибокого удару, таких як "Паляниця", які можуть розвивати швидкість до 900 кілометрів на годину. Вони конкурують з російськими безпілотниками "Герань-5" з реактивним двигуном, які можуть пролітати майже 1000 км зі швидкістю до 600 км/год і перевозити корисне навантаження вагою близько 90 кілограмів.

Міні-турбореактивні двигуни, зазвичай діаметром менше 30 сантиметрів, виготовляються з легких матеріалів, таких як титанові сплави, часто з використанням компонентів, надрукованих на 3D-принтері, і генерують достатню тягу для перенесення вибухових корисних вантажів на великі відстані.

Хоча Росія закуповує деякі двигуни з Китаю, згідно з даними європейських фахівців з безпеки та документами, Україна покладається на невелику групу європейських постачальників, включаючи PBS, німецьку JetCat та нідерландську Destinus.

Деякі українські виробники безпілотників працюють над власною розробкою двигунів, щоб зменшити залежність від постачальників, але виробництво залишається обмеженим. Українські інженери також тестують недорогий імпульсний реактивний двигун, представлений у грудні та відомий як "Грім-17", призначений для безпілотників-перехоплювачів.

Нагадаємо, що українські військові могли почати застосовувати дрони з так званими графітовими боєприпасами. Йдеться про можливе використання нових типів ураження для впливу на енергетичну інфраструктуру.

Раніше ми також інформували, що у березні Україна вперше за час повномасштабної війни перевищила Росію за кількістю дронових атак. За даними російського Міноборони, лише за місяць було збито понад 7 тисяч українських безпілотників. Це свідчить про різке зростання інтенсивності використання дронів у війні.