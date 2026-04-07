Стремительный рост точности ракет: в InformNapalm объяснили, какие данные РФ использует Иран

Аналитики международного волонтерского сообщества InformNapalm обнародовали материал о взаимодействии Сил специальных операций России с Ираном, в частности в контексте гибридной войны и военных проектов. Системное сотрудничество между странами, охватывает как военные, так и технологические аспекты.

Россия и Иран в последние годы последовательно углубляют сотрудничество в военной сфере, используя как открытые, так и скрытые инструменты взаимодействия, сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm. Особую роль в этом процессе играют Силы специальных операций РФ, которые привлекаются к выполнению специфических задач, выходящих за пределы традиционных боевых действий.

В частности, речь идет о координации в сфере использования беспилотных технологий, обмена опытом ведения асимметричной войны и совместного участия в конфликтах на территориях третьих стран. Такое взаимодействие позволяет России усиливать собственные возможности, одновременно используя иранские наработки в сфере дронов и других технологий.

Стремительный рост точности иранских ракет, с 3% до 27%, вряд ли можно объяснить только обменом разведывательной информацией между Россией и Ираном. Речь идет о включении в российский разведывательно-ударный контур, в котором ССО РФ выполняют функции целеуказания и координации.

Такие изменения сложно считать естественным развитием боевых действий. Они носят системный характер и совпадают по времени с появлением данных о передаче Россией развединформации Ирану. Совокупность этих факторов указывает на более глубокий процесс.

"Совокупность фактов позволяет говорить о более глубоком процессе. Иран получает доступ к российской модели и опыту ведения войны, в центре которой находятся Силы специальных операций РФ как элемент, обеспечивающий работу всего операционного контура", — отмечают аналитики.

По данным международного агентства Reuters, российские спутники сделали десятки детальных снимков военных объектов и критически важных мест по всему Ближнему Востоку, чтобы помочь Ирану нанести удары по американским войскам и другим целям, согласно оценке украинской разведки. Также отмечается, что российские и иранские хакеры сотрудничали в киберсфере.

Российские спутники осуществили по меньшей мере 24 обследования территорий в 11 странах Ближнего Востока с 21 по 31 марта, охватив 46 объектов, включая военные базы США и других стран, а также аэропорты и нефтяные месторождения. В течение нескольких дней после обследования эти военные базы и штабы стали мишенями иранских баллистических ракет и беспилотников.

Девять исследований спутников РФ охватывали некоторые части Саудовской Аравии, в частности пять — над военным городом короля Халида вблизи Хафар-эль-Батин, в рамках попытки определить местонахождение элементов системы ПВО THAAD американского производства. Попали под спутниковое наблюдение районы Турции, Иордании, Кувейта и ОАЭ, а также населенные пункты Израиля, Катара, Ирака, Бахрейна и военно-морской центр поддержки Диего-Гарсия.

ССО РФ могут выполнять роль посредника или координатора в совместных операциях, обеспечивая связь между различными структурами и участниками. Это включает не только военные действия, но и информационные операции, логистику и поддержку прокси-сил. Такое сотрудничество имеет признаки системности и долгосрочного планирования. Оно направлено на расширение влияния обоих государств в разных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке и в Европе.

Аналитики InformNapalm отмечают, что использование ССО РФ в этих процессах соответствует общей концепции гибридной войны, где сочетаются военные, информационные и технологические инструменты воздействия. Подобный подход позволяет России действовать скрытно, минимизируя прямое привлечение регулярных войск и одновременно достигая стратегических целей.

Напомним, что международное сообщество InformNapalm более 12 лет документирует преступления РФ. В своих расследованиях аналитики разоблачали скрытые операции Москвы и участие российских военных в конфликтах.

Напомним, что ранее мы также информировали, что Россия передала Ирану список из 55 энергообъектов Израиля для возможных ударов. Данные были распределены на три уровня — от ключевых электростанций до локальной инфраструктуры. Это может позволить Тегерану наносить высокоточные атаки по энергосистеме страны.