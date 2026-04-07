Стрімке зростання точності ракет: в InformNapalm пояснили, які дані РФ використовує Іран

Аналітики міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm оприлюднили матеріал про взаємодію Сил спеціальних операцій Росії з Іраном, зокрема в контексті гібридної війни та військових проєктів. Системна співпраця між країнами, охоплює як військові, так і технологічні аспекти.

Росія та Іран протягом останніх років послідовно поглиблюють співпрацю у військовій сфері, використовуючи як відкриті, так і приховані інструменти взаємодії, повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm. Особливу роль у цьому процесі відіграють Сили спеціальних операцій РФ, які залучаються до виконання специфічних завдань, що виходять за межі традиційних бойових дій.

Зокрема, йдеться про координацію у сфері використання безпілотних технологій, обміну досвідом ведення асиметричної війни та спільної участі у конфліктах на територіях третіх країн. Така взаємодія дозволяє Росії посилювати власні можливості, водночас використовуючи іранські напрацювання у сфері дронів та інших технологій.

Стрімке зростання точності іранських ракет, з 3% до 27%, навряд чи можна пояснити лише обміном розвідувальною інформацією між Росією та Іраном. Мова йде про включення в російський розвідувально-ударний контур, у якому ССО РФ виконують функції цілевказання та координації.

Такі зміни складно вважати природним розвитком бойових дій. Вони мають системний характер і збігаються в часі з появою даних про передачу Росією розвідінформації Ірану. Сукупність цих факторів вказує на глибший процес.

"Сукупність фактів дозволяє говорити про глибший процес. Іран отримує доступ до російської моделі та досвіду ведення війни, в центрі якої знаходяться Сили спеціальних операцій РФ як елемент, що забезпечує роботу всього операційного контуру", — зазначають аналітики.

За даними міжнародної агенції Reuters, російські супутники зробили десятки детальних знімків військових об'єктів та критично важливих місць по всьому Близькому Сходу, щоб допомогти Ірану завдати ударів по американських військах та інших цілях, згідно з оцінкою української розвідки. Також зазначається, що російські та іранські хакери співпрацювали в кіберсфері.

Російські супутники здійснили щонайменше 24 обстеження територій в 11 країнах Близького Сходу з 21 по 31 березня, охопивши 46 об’єктів, включаючи військові бази США та інших країн, а також аеропорти та нафтові родовища. Протягом кількох днів після обстеження ці військові бази та штаби стали мішенями іранських балістичних ракет та безпілотників.

Дев'ять досліджень супутників РФ охоплювали деякі частини Саудівської Аравії, зокрема п'ять – над військовим містом короля Халіда поблизу Хафар-ель-Батін, у рамкахспроби визначити місцезнаходження елементів системи ППО THAAD американського виробництва. Потрапили під супутникове спостереження райони Туреччини, Йорданії, Кувейту та ОАЕ, а також населені пункти Ізраїлю, Катару, Іраку, Бахрейну та військово-морський центр підтримки Дієго-Гарсія.

ССО РФ можуть виконувати роль посередника або координатора у спільних операціях, забезпечуючи зв’язок між різними структурами та учасниками. Це включає не лише військові дії, а й інформаційні операції, логістику та підтримку проксі-сил. Така співпраця має ознаки системності та довгострокового планування. Вона спрямована на розширення впливу обох держав у різних регіонах світу, зокрема на Близькому Сході та в Європі.

Аналітики InformNapalm зазначають, що використання ССО РФ у цих процесах відповідає загальній концепції гібридної війни, де поєднуються військові, інформаційні та технологічні інструменти впливу. Подібний підхід дозволяє Росії діяти приховано, мінімізуючи пряме залучення регулярних військ і водночас досягаючи стратегічних цілей.

Нагадаємо, що міжнародна спільнота InformNapalm понад 12 років документує злочини РФ. У своїх розслідуваннях аналітики викривали приховані операції Москви та участь російських військових у конфліктах.

Нагадаємо, що раніше ми також інформували, що Росія передала Ірану список із 55 енергооб’єктів Ізраїлю для можливих ударів. Дані були розподілені на три рівні – від ключових електростанцій до локальної інфраструктури. Це може дозволити Тегерану завдавати високоточних атак по енергосистемі країни.